Messi sifflé par ses supporters: Galtier le défend, Henry rêve de le voir finir au Barça et L'Equipe lui prédit une "fin de saison pénible"

Fêté comme il se doit en Argentine, le n°30 du PSG a connu un tout autre accueil, ce dimanche, puisque le Parc des Princes a hué son nom à l'annonce des compositions d'équipes par le speaker. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois puisque l'Argentin avait déjà connu cela avant la trêve internationale ainsi que la saison dernière, après l'élimination face au Real Madrid.

Galtier à sa rescousse

"Je les trouve durs, ces sifflets", a directement tranché son entraîneur Christophe Galtier, après la rencontre. "Léo est notre animateur, il tente beaucoup. Quand vous tentez beaucoup, il y a automatiquement du déchet", expliquait le T1 du PSG dimanche soir. Une façon comme une autre de reconnaître que son joueur n'avait pas été en réussite.

Pour autant, Galtier n'a jamais envisagé de remplacer l'ex-attaquant du Barça. "Quand vous devez renverser une situation, Léo est capable sur un coup de génie, un éclair, de délivrer le bon ballon pour faire une passe décisive ou marquer. Je n'ai jamais pensé le sortir. Il faut peut-être revoir l'animation offensive."

Les supporters parisiens risquent donc d'être à nouveau déçus lors de l'annonce des compositions d'équipe des prochains matches...

L'Equipe n'est pas tendre

Le niveau de l'Argentin est-il si éloigné de ce qu'il a montré pendant la Coupe du monde ? Le journal L'Equipe met en avant une statistique après son match contre Lyon: 26 ballons perdus, soit le plus haut total de la rencontre. "Le septuple Ballon d'Or a perdu son football depuis le retour du Qatar. Messi symbolise aux yeux des supporters, de manière quelque peu excessive, peut-être, la spirale négative dans laquelle le PSG s'est enfoncé depuis le début de l'année 2023."

Nos confrères pointent une attitude trop désinvolte, celle-là même qui agace les supporters: "Ses pertes de balle, son manque d'inspiration et de justesse ont été illustrés par l'action de la 26e minute. Bien lancé en profondeur par Mbappé, il a tergiversé et a été finalement rattrapé par Thiago Mendes. Une séquence révélatrice de ses difficultés actuelles."

Henry veut le voir "finir au Barça"

Consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry a toujours une voix qui porte, en France. Son avis sur le cas Messi était donc très attendu, et le moins que l'on puisse écrire est que cet avis est mitigé: "Quand tu touches 25 fois le ballon, que tu rates 20 passes mais que tu fais 5 coups d'éclat, on ne se souvient que des coups d'éclat. Mais quand tu touches 7 fois le ballon et que tu le perds 5 fois, cela se voit. On le voit aussi marcher et rater ses dribbles..."

Pour autant, l'ex-adjoint de Roberto Martinez trouve des circonstances atténuantes au joueur: "Ce n'est pas facile de mener l'orchestre quand il y a trois chefs. En Argentine, vous avez bien vu comment les joueurs le regardent, ils pourraient mourir pour lui. Et quand Leo sent cela, il est injouable."

Mais ce schéma semble impossible à reproduire au PSG, où Mbappé ne s'effacera jamais devant Messi. Les supporters semblent d'ailleurs avoir fait leur choix et un départ en juin, à la fin de son contrat, semble de plus en plus probable. "Je souhaite le voir terminer sa carrière au Barça", tranche Thierry Henry. "Parce que la façon dont il est parti du club après tout ce qu'il y a fait, je n'ai pas trop aimé ça. Je suis content de l'avoir vu arriver ici dans le championnat de France mais les sifflets du Parc ne l'aident pas."

Pour rappel, le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a affirmé ce vendredi que le club catalan est entré en discussions avec l'entourage de Lionel Messi.