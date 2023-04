"Une situation extrêmement grave": le président de l'UEFA s'exprime sur l'affaire des versements du Barça à Negreira

Si sur le terrain, le FC Barcelone se rapproche de plus en plus d'un 27e titre de champion d'Espagne, en coulisses le club vit des moments beaucoup plus mouvementés en raison de l'affaire Negreira. Le scandale ne faiblit pas depuis que des versements d'argent du club blaugrana ont été faits à José Maria Enriquez Negreira, ancien haut responsable de l'arbitrage en Espagne.