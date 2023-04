C’est un pur produit de la maison lyonnaise

Hormis un bref passage à l’AS Buers Villeurbanne entre 2008 et 2010, Bradley Barcola a effectué l’intégralité de sa formation à l’académie lyonnaise. C’est en janvier 2020 qu’il signe son premier contrat (stagiaire) avec l’OL. La suite ? Après une bonne pré-saison et un but plus une passe décisive lors d’un amical face à Bourg-en-Bresse, il passe enfin professionnel. Il faudra attendre le début du mois de novembre et une montée face au Sparta Prague pour le voir fouler la pelouse du Groupama Stadium. Cerise sur le gâteau, il donnera une passe décisive à Karl Toko-Ekambi pour entériner une victoire 3-0 face aux Tchèques.

Issus d’une génération talentueuse

Né en septembre 2002, Bradley Barcola fait partie de cette génération 2002-2003 pétrie de talents. Ryan Cherki (2003), Castello Lukeba (2002) ou encore Malo Gusto (2003) pour ne citer qu’eux. Tous sont des membres à part entière de l’effectif lyonnais. Ces éclosions de talents sont la preuve que le centre de formation des Gones, en perdition ces dernières années, commence à renaitre de ses cendres. A cela s’ajoute un titre de meilleur buteur avec les U19 lors de la saison 2019-2020 avec 11 buts en 17 matchs. Pas mal pour un ailier de formation.

Bradley Barcola a inscrit le seul but de la rencontre face au PSG. ©AFP or licensors

Un duel des Olympiques pour débuter en Ligue 1

La pression est toujours grande pour un jeune joueur qui fait ses débuts. Barcola peut en témoigner lui-même : sa première titularisation de sa carrière a lieu un 1er mai 2022, au Vélodrome, lors d’un Olympico. Se déplacer à Marseille n’est jamais chose aisée. Mais Bradley n’en a que faire : Lyon s’impose trois buts à zéro, le jeune ailier joue 69 minutes. Une soirée parfaite pour une première. S’en suivra un premier but chez les pros face à Metz en Coupe de France (un signe pour le match de demain soir ?) puis un nouveau but, son premier en Ligue 1 lors d’une rencontre face à Troyes.

Le football est une affaire de famille chez les Barcola

Dans la famille, il n’y a pas que Bradley qui est footballeur professionnel. Son frère ainé, Malcolm (né en 1999) est gardien de but et a également été formé à l’Olympique Lyonnais. N’ayant jamais joué chez les pros, Malcolm joue depuis au FK Tuzla City, vice-champion de Bosnie-Herzégovine. L’ainé de la fratrie est également internationale togolais depuis 2019. Il a disputé 19 matchs pour la sélection togolaise. Bradley, lui, n’est encore qu’un internationale espoir. Disposant de la double nationalité comme son frère, il peut encore choisir entre la France et le Togo, n’ayant jamais été appelé par les Eperviers (surnom de l’équipe nationale togolaise) ou l’Equipe de France.

Déjà le chouchou des supporters lyonnais

Les supporters sont déjà fans du joueur. Et pour cause, Bradley Barcola a été élu joueur du mois de janvier et du mois de février par les supporters rhodaniens. Une superbe récompense pour le jeune joueur qui peut désormais viser plus haut en allant chercher un premier trophée qui soulagerait le club tout entier. Lyon n’a plus remporté quoi que ce soit depuis…une Coupe de France en 2012 face à Quevilly-Rouen. Une éternité donc pour un club septuple Champion de France et cinq fois vainqueur de la Coupe.