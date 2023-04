La tension monte autour de Simone Inzaghi à l’Inter: "L'équipe a besoin d'un réveil"

Deux défaites consécutives à domicile. Quatre au total sur les cinq derniers matchs de Serie A, ce qui a permis à la Lazio et l’AC Milan de les éjecter du podium. Les joueurs de Simone Inzaghi sont dans le dur, alors qu’arrive le moment le plus critique de la saison. Durant ce mois d’avril, les Nerazzurri disputeront quatre matchs décisifs en championnat. Et ils joueront aussi la réussite de leur saison avec les doubles confrontations en Ligue des champions (contre le Benfica) et en Coppa Italia (face à la Juve).