Mais après avoir licencié successivement Thomas Tuchel puis Graham Potter, les Blues veulent désormais prendre leur temps selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. D'autant que les Londoniens ne veulent pas tout miser sur l'entraîneur allemand de 35 ans.

Toujours selon Romano, les Blues garderaient un oeil sur la situation de deux coachs de renom : Luis Enrique et Ruben Amorim.

Le premier est libre depuis son départ de l'équipe nationale espagnole après l'échec de la Coupe du monde. Dans la foulée, il avait signifié son intention de retrouver un club après avoir passé plus de quatre ans en tant que sélectionneur. Ses plus beaux succès, il a conquis avec le FC Barcelone dont il a été coach entre 2014 et 2017, remportant notamment une Ligue des Champions et deux titres de champion d'Espagne.

Ruben Amorim est lui en poste au Sporting Portugal depuis mars 2020 où il a été champion il y a deux saisons.