Mystère total à Ajaccio : personne ne sait où se trouve l’attaquant Youcef Belaïli

Sauf qu’il a mis son club devant le fait accompli. Belaïli aurait prévenu les dirigeants d’Ajaccio à la dernière minute et ils n’ont pas eu le choix que d’accepter que le joueur ne rentre pas en Corse pour se soigner. Dès lors, le club n’a aucun regard sur l’évolution de la blessure de son joueur alors que celui-ci avait pris part aux deux rencontres face au Niger durant la fenêtre internationale.

Ce n’est pas la première fois que Youcef Belaïli “disparaît” plusieurs jours. L’année dernière, après les barrages de qualifications pour la Coupe du monde 2022, il n’avait donné de nouvelles à son club de Brest avant de rompre son contrat trois jours plus tard. Il avait alors invoqué le manque de sa famille pour justifier sa décision.

Englué dans la lutte pour le maintien, Ajaccio espère malgré tout récupérer son joueur le plus vite possible, lui qui avait déjà été blessé aux adducteurs durant le mois de février, loupant deux déplacements, à Nice et Lorient.