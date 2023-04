Rumeurs Messi, déménagement, conflit avec la Liga et l’UEFA : tout s’emballe au Barça

De nombreux dossiers épineux se bousculent depuis quelques semaines. Le moins conflictuel mais le plus onéreux à gérer semble être celui de la rénovation du stade. Pour l’ensemble de la saison prochaine, le club déménagera provisoirement au stade olympique de Montjuic, avec une capacité limitée à 55 000 places, pour poursuivre le colossal chantier déjà entamé discrètement au Camp Nou.

Coût de l’opération de cette rénovation qui permettra de passer de 99 000 à 110 000 places : 900 millions d’euros. Ajoutons à cela le prix de la délocalisation temporaire à Montjuic qui coûtera plus de 20 millions d’euros au club (pour la location et la réalisation de travaux de voirie autour du stade). Sans compter l’énorme manque à gagner causé par la diminution de la capacité d’accueil pour cette saison au stade olympique mais aussi pour la suivante au Camp Nou avec un taux de remplissage limité à 50 % durant la finalisation du chantier.

D’autant que l’affluence moyenne actuelle de 83 500 personnes aurait probablement explosé la saison prochaine avec le potentiel retour de Lionel Messi. Les rumeurs autour de l’Argentin ne font en effet que croître ces derniers jours. Notamment parce que sa situation personnelle se détériore à Paris, à trois mois de la fin de son contrat. Il a même été pris en grippe dimanche soir par les supporters parisiens qui lui en veulent pour plusieurs raisons.

Messi de retour ?

Pour ses prestations décevantes d’après Coupe du monde, pour son investissement qui est remis en cause, et pour la (trop) longue négociation toujours pas actée concernant sa prolongation, alors qu’un accord verbal avait été donné avant le Mondial. Pour lever l’option qui lui permettrait de rester une année de plus à Paris, Messi voudrait un salaire au moins équivalent. Problème : le club lui aurait proposé une diminution de 25 %, selon L’Équipe, pour répondre aux contraintes du fair-play financier.

guillement "Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne."

Il n’en fallait pas plus pour que le FC Barcelone rentre dans la danse pour tenter de récupérer l’icône du club partie gratuitement il y a deux ans. “Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne en raison de ce qu’il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici”, a même lancé le vice-président du Barça, Rafa Yuste, vendredi dernier.

Encore faut-il que les Blaugranas parviennent à trouver un nouveau montage financier pour payer le salaire du septuple Ballon d’or qui culmine actuellement à 40 millions d’euros bruts par an. Or, le club doit non seulement gérer le dossier de son stade, mais surtout tenter de sortir de l’affaire Negreira qui fait régulièrement la Une des journaux espagnols.

Le ton monte pour l’affaire Negreira

Derniers éléments en date : la réaction cinglante de l’Uefa et la demande de démission du président de la Liga. Lundi, le club a en effet demandé le départ de Javier Tebas à la suite des informations de presse selon lesquelles il aurait remis au parquet une lettre impliquant à tort deux anciens présidents du Barça dans cette affaire.

guillement "La situation est extrêmement grave."

Le journal La Vanguardia avance que cette lettre a été écrite par Josep Contreras, membre du conseil d’administration du Barça entre 1978 et 2020 et décédé le 25 décembre 2022. Le président de la Liga s’en serait servi pour apporter de fausses preuves à la justice espagnole, mais la famille de Contreras affirme que le document a été écrit il y a plus de dix ans.

Dans son communiqué, le Barça exige que Tebas “se présente publiquement pour fournir des explications”, tout en déclarant que “par dignité et par respect pour la présidence de LaLiga, M. Tebas devrait démissionner de ses fonctions”. Si le président de la Liga a rapidement démenti les faits, le président de l’UEFA Aleksandar Ceferin a lui aussi réagi. “Je me suis informé et la situation est extrêmement grave, a-t-il confié au média slovène Ekipa. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football.”

Le président de l'UEFA n’a pas voulu s’exprimer sur une possible sanction des Blaugranas en Coupe d’Europe. Selon le journal AS, la décision pourrait tomber avant le mois de juin. Pour rappel, cette affaire a éclaté pour des suspicions de versements d’argent du Barça à José Maria Enriquez Negreira, ancien haut responsable de l’arbitrage en Espagne. Avec des résultats potentiellement influencés en contrepartie.