Un champion du monde français vole à la rescousse de Messi : “Le PSG n’est pas un club de football, casse-toi de là” (VIDÉO)

Peu appréciée par le public parisien, et encore huée ce dimanche, la Pulga s’interroge sur son avenir. Si Thierry Henry a affirmé son souhait de revoir le capitaine de l’Albiceleste porter à nouveau le maillot blaugrana, un autre champion du monde espère que Messi quittera la capitale française : Emmanuel Petit.

Sur RMC, l’ancien milieu en profite pour défendre le septuple Ballon d’Or, tout en taclant le PSG. “Je comprends la déception et la frustration mais de là à l’attaquer avant le match… Ces garçons-là incarnent le football. On me dit qu’il s’en fout du PSG, qu’il marche sur le terrain. Mais pour tous ceux qui le suivent depuis le début, même au Barça il marchait sur le terrain. Le problème du PSG n’est ni Messi ni Neymar, c’est al-Khelaïfi, avec Campos et la qualité de leur recrutement qui est bidon. Il faut avoir des joueurs autour d’eux. L’Argentine a remporté la Coupe du monde avec des guerriers prêts à mourir pour Messi et à donner leur sang pour leur capitaine. Pareil au Barça, avec des joueurs qui passaient leur temps à faire des mouvements autour du maestro”. Avant d’évoquer une comparaison. “Je n’allais pas demander à Zidane de faire un appel, c’était à moi de lui permettre d’être le chef d’orchestre de l’équipe”.

L’ancien gunner ne comprend pas la réaction des supporters parisiens. “Quand je vois ces sifflets, c’est une insulte au football. Il y a une meute de chiens qui ne pense qu’à baver et croquer Messi et Neymar. Si j’ai un conseil à donner à Messi : casse-toi de ce club. Ce n’est pas un club de football, mais un club de préretraite… Même quand tu as 20 ans ! Il n’y a aucun joueur qui a progressé depuis qu’il est au PSG. Il n’y a aucune valeur d’intensité et de dépassement de soi. Messi est un maestro avec une baguette, c’est à lui d’avoir des joueurs autour de lui prêts à faire des efforts. Or les milieux du PSG ne le font jamais”.

Avant de conclure. “Il n’y a que les supporters du PSG qui ne se rendent pas compte qu’il faut avoir un effectif autour quand tu as Messi. Mais ils ne l’ont jamais eu et ne l’auront jamais parce qu’ils sont bidon dans leur recrutement”.