Affaire Lukaku: le football italien n’apprend pas de ses erreurs

Durant toute la rencontre, Lukaku a été la cible d’insultes. Et surtout de propos racistes. Les vidéos qui ont circulé sur le web durant les heures suivant la rencontre sont sans équivoque. On entend notamment des hurlements et le mot “singe” crié par ces supporters de la honte.

Une fois encore, les tribunes italiennes se sont transformées en théâtre de scènes absurdes et abominables. Et c’est malheureusement devenu presque une habitude dans ce championnat où les rares mesures prises par les clubs ou la fédération italienne n’ont jamais ralenti les écervelés concernés.

Pas plus tard qu’en janvier dernier, le Français Samuel Umtiti a subi un traitement similaire dans la rencontre opposant Lecce à la Lazio Rome. Et les exemples sont nombreux et récurrents. “L’histoire se répète. On l’a vécu en 2019 et c’est encore le cas en 2023”, a d’ailleurs réagi sur Instagram Romelu Lukaku, qui a été victime de cris racistes lors de son deuxième match de Serie A, contre Cagliari.

À l’époque, l’affaire avait quasiment été passée sous silence. Le juge sportif lui-même avait défini les cris des tribunes de Cagliari comme “des paroles de spectateurs isolés non destinés à être discriminatoires”. “J’espère que cette fois, la ligue va réellement prendre des mesures concrètes car ce magnifique jeu devrait être apprécié par tout le monde. Merci pour le soutien et j’emmerde le racisme”, a ajouté Lukaku qui peut compter sur un soutien venu de toutes parts.

”2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire”, a par exemple réagi Kylian Mbappé. “Il faut dire non au racisme. La ligue doit agir contre ces violences. Nous devons être forts et solidaires”, a commenté de son côté Denzel Dumfries, le coéquipier de Big Rom.

”Le football et le sport doivent être non seulement porteurs d’émotions, mais aussi de valeurs claires et partagées, qui n’ont rien à voir avec ce que l’on a vu mardi soir dans les dernières minutes de la demi-finale de la Coppa Italia à Turin. C’est pourquoi nous réitérons tout notre soutien, notre affection et notre solidarité à Romelu Lukaku, comme le fait le monde du football à bien des égards en ces heures”, a résumé l’Inter Milan dans un communiqué.

Ce qui a aussi eu le don d’envenimer la situation, c’est la deuxième carte jaune donnée à Lukaku pour cette célébration jugée provocante par l’arbitre. Dans les faits, M. Davide Masse a appliqué le règlement à la lettre. Mais sa décision d’expulser Lukaku a eu le don de faire exploser encore davantage l’animosité déjà énorme entre les deux équipes.

L’Inter espère donc que ce carton rouge sera annulé, afin de récupérer son buteur pour le match retour du 26 avril. De son côté, la Juventus compte “collaborer avec la police pour identifier les responsables des gestes et des cris racistes survenus. Dans ce cas également, le “code d’approbation” sera appliqué aux responsables”, a réagi le club, alors que la Fédération italienne ne s’est pas encore positionnée officiellement. Mais on espère que des décisions fortes et exemplaires seront enfin prises.