Araujo-Vinicius : le nouveau match dans le match du Clasico entre le Barça et le Real Madrid

Depuis, l’atmosphère s’est nettement apaisée. À l’image du duel entre Ronaldo Araujo et Vinicius Jr qui, sans être des amis, s’apprécient en dehors des terrains. “Vinicius est un joueur spectaculaire. Je l’aime beaucoup”, a notamment déclaré le joueur de Barcelone peu après la victoire des siens en Supercoupe d’Espagne en février dernier.

Mais c’est surtout sur le terrain que leur duel est minutieusement scruté par tous les observateurs.

Le coup tactique gagnant de Xavi

Défenseur central, Araujo a en effet pris pour habitude d’être décalé sur le côté droit lors des duels face au Real Madrid. C’est une idée de Xavi, qui a tenté le coup lors du Clasico de mars 2022 la saison dernière. Quelques semaines après avoir été battu sur le fil en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le même adversaire, le coach espagnol avait décidé d’aligner l’Uruguayen à droite. L’objectif était clair : contrer la vivacité et l’imprévisibilité du Brésilien en lui mettant sur le dos son meilleur défenseur. Avec un succès net et sans bavure au stade Bernabeu (0-4).

Si Ronald Araujo n’a pas vraiment “le style Barça”, il s’est toutefois imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde. Rapide, dur au duel, très bon dans l’anticipation et infranchissable en un contre un, il réunit beaucoup de qualités qui lui permettent de mener la vie dure à Vinicius. Depuis ce repositionnement d’Araujo, Barcelone n’a d’ailleurs plus jamais perdu face au Real (ndlr : Araujo était absent lors de la défaite 3-1 des Blaugranas en octobre 2022) et l’ancien joueur de Flamengo est devenu beaucoup plus discret.

Conscient que son joueur ne parvenait pas à s’exprimer au mieux dans ces conditions, Carlo Ancelotti lui a même demandé de se positionner davantage dans l’axe du terrain lors des dernières rencontres face au Barça, pour échapper à la garde rapprochée du numéro 4 barcelonais.

Il y a trois semaines, lors de l’affiche entre Catalans et Madrilènes en championnat, cela n’avait d’ailleurs pas trop mal fonctionné, malgré la défaite des champions d’Europe (2-1). Vinicius avait alors été le meilleur joueur du Real au Camp Nou et il avait provoqué le but contre son camp… d’Araujo. Même si l’équipe du Barça est diminuée ce soir (Pedri, Dembele, Christensen et De Jong absents), il faudra tout de même un grand Vinicius pour que le Real puisse inverser la tendance du match aller (0-1). Et un Ronald Araujo en méforme ? Une chose est sûre : ces deux-là vont sans doute encore se livrer quelques batailles durant les prochaines années…