Clasico : enfin le premier… et dernier d’Eden Hazard ?

Nada, rien. Aucune minute de jeu face au Barça. Sauf en match amical d’avant-saison. Ses deux uniques apparitions officielles contre les Blaugranas remontent à la saison 2017-2018, lorsqu’il les a croisés en huitième de finale de Ligue des champions avec Chelsea.

Dix-huit mois plus tard, il signait son transfert au Real, mais ses blessures successives (à la cheville puis musculaires) l’ont empêché d’apparaître sur les quatre feuilles de match face au Barça de l’ère Zidane. La saison suivante, ce sont les choix de Carlo Ancelotti qui l’ont contraint de regarder le choc depuis le banc. Idem cette saison lors des quatre premiers affrontements.

Celui de ce mercredi soir sera le dernier de la saison. Vu le timing, trois jours après sa bonne montée contre Valladolid (6-0) pour mettre fin à 203 jours sans match de Liga, on peut se dire que Carlo Ancelotti pourrait à nouveau lui accorder quelques minutes. Il faudrait cependant un miracle encore plus puissant que celui de dimanche.

Si Ancelotti l’a récompensé de ses bons entraînements en le faisant monter à la 65e minute, c’était aussi (et même surtout) pour faire souffler Karim Benzema, après son triplé sensationnel, en vue du match décisif de ce mercredi. Par ailleurs, l’entraîneur italien n’a pris aucun risque en lançant le Brainois, puisque le marquoir du stade Santiago Bernabeu affichait déjà 4-0.

Cette fois, le scénario sera bien différent. Les Madrilènes entament le déplacement au Camp Nou avec un but de retard (1-0 à l’aller). On sait aussi que Karim Benzema dispute généralement l’ensemble des 90 minutes dans des rendez-vous de cette importance. Idem pour Vinicius Jr., qui occupe l’autre poste que pourrait revendiquer Hazard. C’est aussi sans compter la hiérarchie en place, puisque Rodrygo, Asensio et Valverde se partagent généralement le temps de jeu sur l’aile droite, ou en tant que joker ailleurs.

”Si je dois parler à chaque joueur qui va sur le banc, je vais me fatiguer, a répondu Carlo Ancelotti ce mardi lorsqu’il a été interrogé sur la gestion de son groupe. Ma porte est toujours ouverte, mais ce groupe ne demande pas beaucoup d’explications. Ils connaissent la situation et savent que cette équipe a beaucoup de concurrence. Mon bureau est généralement toujours vide.”

On se rappelle qu’Eden Hazard a récemment confié qu’il ne discutait jamais avec son entraîneur. L’ancien capitaine des Diables, qui possède le plus beau salaire de Liga (2,25 M € bruts/mois), a aussi émis son souhait d’honorer son contrat jusqu’au bout, en juin 2024. L’occasion de peut-être enfin disputer un Clasico ? Peut-être, ou peut-être pas, selon ce que décidera le club cet été quant à l’avenir de son joueur et de son salaire.