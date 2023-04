Décisif Courtois, le paradoxal Vinicius JR et Benzema en mode Ballon d'or : les trois hommes d’une claque historique

À lire aussi

Dans la presse madrilène, on jubile évidemment de cette victoire qui fera date. “La défaite 0-4 du Barça au Camp Nou est plus proche de la réalité que de la distance de douze points qui séparent les deux équipes”, commence Marca. “Les Madrilènes sont bien plus une équipe que les Catalans. Tout comme Ancelotti est plus un entraîneur que Xavi. Le FCB va prendre la Liga à juste titre, mais il est encore bien loin de l’élite européenne. On l’a vu en C1, en C2 et en Copa del Rey.” Trois hommes ont fait chavirer ce nouveau Clasico dans une nouvelle dimension. Sans surprise, il s’agit de Courtois, Vinicius et Karim Benzema.

Thibaut Courtois débloque la partie

On en parle moins avec une victoire 0-4 au Camp Nou. Il n’empêche que la rencontre aurait pu prendre une tout autre tournure sans El Muro. Comme l’a bien souligné Marca. “Ce premier but n’était ni pour Vini, ni pour Benzema”, expliquent nos confrères. “Ce goal a été marqué par Courtois grâce à un arrêt d’anthologie sur Lewandowski. En 20 secondes, le score est passé de 1-0 à 0-1. Les caméras se sont rivées sur la complicité entre les deux attaquants qui ne savaient pas lequel des deux avaient inscrit le but. Mais le véritable coupable est Courtois. De loin le meilleur au monde, peu importe ce que dit la FIFA.”

Vinicius JR, pour le pire comme pour le meilleur

Que retenir de Vinicius JR ? Les amoureux du ballon rond préféreront souligner son but en fin de mi-temps, son penalty provoqué et son génial assist pour Benzema sur le dernier but. De leur côté, les Catalans se souviendront davantage des nombreuses provocations du Brésilien. À l’image du moment où il crie à Ferran Torres : “Tais-toi, tu es très mauvais”.

De son côté, Araujo avait la lourde tâche de tenir l’ailier. S’il a bien fait son travail en première période, il s’est également écharpé avec le fantasque joueur du Real Madrid. “Je me suis un peu chauffé avec lui parce qu’il provoquait sans cesse les autres”, a expliqué l’Uruguayen. “C’est évidemment un grand joueur. Mais il doit se concentrer sur le jeu. S’il ne se consacre qu’à cela, ce sera mieux.”

Ce n’est pas la première fois que Vini JR cristallise les tensions cette saison. Après la rencontre, il a même été un peu recadré par Valverde qui ne l’a pas nommé. “Il faut qu’on réfléchisse un peu plus au lieu de se chamailler avec eux. Pas seulement les joueurs du Barça, nous aussi. Au lieu de profiter du jeu, on perd du temps à se chamailler.” Sorti par Carlo Ancelotti à la 85e minute, il n’a pas terminé la rencontre. “C’était un match avec beaucoup de nervosité. Les altercations peuvent donc arriver. Cela n’avait plus de sens de le garder sur le terrain alors qu’il avait été averti. J’ai préféré ne pas prendre de risque.”

Benzema en mode Ballon d’or

Avec un triplé, KB9 a été LE grand homme de cette partie. Et contrairement au Brésilien, il a mis tout le monde à genou. Pour le journal L’Equipe, l’attaquant a “régalé”. Surtout, “le Ballon d’or est prêt pour les grandes échéances.”

Le Français revient au meilleur des moments avec un second triplé en quatre jours après celui de ce week-end. Un retour bien confirmé pour Marca. “Ce second but est un véritable chef-d’œuvre entamé par Modric et terminé par Benzema. Pour ces deux derniers mois, Benzema a décidé d’être celui de l’année dernière. Son match a été sublime : trois buts et une passe décisive.”

Effectivement, le Real n’aurait certainement pas douze unités de retard si le numéro neuf avait été opérationnel durant toute la saison. Mais le Lyonnais revient toujours au meilleur des moments. Ceux où les matchs de Ligue des champions vont compter.