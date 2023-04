Frank Lampard, le choix qu’on n'attendait pas du côté de Chelsea !

Bien loin des ambitions affichées en début de saison et des 611 millions d’euros investis entre l’été et l’hiver. À l’américaine, Todd Boehly a donc pris ses responsabilités et a choisi de virer l’ancien coach anglais qui n’avait aucune expérience au plus haut niveau.

Retour à la case départ donc. Reste qu’il faut tout de même terminer la saison. Rapidement, deux noms se sont détachés : Julian Nagelsmann et Luis Enrique. Le premier a été limogé pendant la trêve internationale du Bayern Munich tandis que le second est parti de l’équipe nationale espagnole après l’élimination contre le Maroc à la Coupe du Monde.

Deux noms ronflants qui… n’ont pas été retenus ! C’est finalement Frank Lampard qui tient la corde pour reprendre l’équipe première… jusqu’en juin. “Lampard devrait être nommé ce jeudi”, annonce Sky Sports. “Il devrait déjà entraîner son équipe et sera en place pour le prochain match de Chelsea contre les Wolves ce samedi.” Un choix très étonnant car l’ancienne légende des Blues avait été limogée en janvier 2021. L’ex-milieu avait ensuite pris les rênes d’Everton avant d’être également limogé cette saison.

Ce qui est encore plus étonnant est que les dirigeants de Chelsea sont toujours en pourparlers avec Nagelsmann et Enrique pour l’année prochaine. Sky annonce qu’aucune clause n’est présente dans le contrat de l’Anglais pour l’année prochaine.

Une bonne idée ?

Si ce choix étonne, rapatrier Lampard comporte tout de même plusieurs avantages. Premièrement, il connaît la maison comme sa poche. Même si elle a bien changé depuis son époque en tant que capitaine, puis en tant qu’entraîneur et aujourd’hui. Deuxièmement, l’entraîneur n’est pas très cher sur le marché. Il est libre, comme les deux autres, mais il demandera un salaire bien moins élevé pour les six prochains mois.

Enfin, la saison de Chelsea est déjà catastrophique. Seule la Ligue des champions peut éventuellement changer la donne. Lampard n’a donc strictement rien à perdre. Il peut difficilement faire pire que cette onzième place et il ne peut qu’étonner face à une équipe du Real Madrid où il ne sera évidemment pas le favori.

Frank Lampard pourra aussi permettre au successeur de bien préparer la prochaine saison qui risque d’être très importante pour les Blues. Todd Boehly ne peut se permettre une seconde année cauchemardesque. Au lieu d’agir dans l’urgence, Lampard pourrait permettre de façonner l’effectif de l’année prochaine. Actuellement, l’équipe première est composée de 32 joueurs ! Un nombre beaucoup trop grand. Il faudra donc réduire la voilure du groupe tout en recrutant certains postes qui pourraient manquer de qualité. Tout un programme dont ne s’occupera pas Frank Lampard qui aura pour unique mission de sauver ce qui peut encore l’être.