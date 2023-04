Cet été, il y aura du monde au balcon pour Roméo Lavia : “Je suis impressionné par ce qu’il fait”

À neuf rencontres de la fin, rien n’est encore mal fait pour Southampton (23 points), qui ne possède que quatre longueurs de retard sur Nottingham Forest (27), premier club hors de la zone rouge. La situation commence néanmoins à se compliquer. Surtout vu le profil de ses futurs adversaires : deux candidats au titre (Manchester City et Arsenal), trois équipes qui luttent pour le top 5 (Newcastle, Brighton et Liverpool), mais aussi deux concurrents directs au maintien (Bournemouth et Nottingham Forest).