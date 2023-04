La chronique de Jonathan Lange: notre devoir de ne jamais se taire

Si grande soit-elle, cette vague ne suffira pas à noyer définitivement ce fléau. Thibaut Courtois, Dodi Lukebakio, Youri Tielemans, Paul-José Mpoku, Achraf Hakimi, Joshua Zirkzee, Dejan Lovren, Vinicius, Kylian Mbappé, le Sporting d’Anderlecht, les Diables ou la Fifa : tous ont exprimé leur soutien à Romelu Lukaku et leur dégoût face au nouvel épisode de racisme auquel l’attaquant a été confronté mardi sur la pelouse de la Juventus Turin. En écho à la séquence déjà vécue en 2019 par le Diable. Et à tant d’autres depuis qui doivent nous interpeller pour surtout ne jamais être banalisé. Auquel cas, le combat face au racisme qui revient polluer le football à intervalles plus ou moins réguliers sera perdu.