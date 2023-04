”Pas de sens”, “stop et joue au ballon” : les déclarations de Mbappé fortement critiquées par la presse française

Au centre d’une vidéo prônant le réabonnement au club la saison prochaine, le capitaine des Bleus s’est exprimé sur ses réseaux sociaux, affirmant qu’il ne cautionne pas ces images et qu’il ne s’agit pas du “Kylian Saint-Germain”.

Sur RMC Sport, Daniel Riolo affirme ne pas comprendre la posture du numéro 7 parisien. “Qu’il vienne flinguer son club de cette façon sur les réseaux sociaux, ça n’a pas sens […] Au départ, il sait ce à quoi il se prête. Quand ça sort et qu’il voit le résultat, il pète un câble et déclenche l’affaire du jour, une sorte de bordel".

Avant de poursuivre. “Que Mbappé pète un câble sur le résultat final, pourquoi pas. Mais qu’il vienne flinguer son club de cette façon sur les réseaux sociaux, ça n’a pas sens. Il ne peut pas faire ça. C’est très paradoxal, il dit qu'il ne veut pas qu'on parle du Kylian Saint-Germain mais en faisant ça, il est le Kylian Saint-Germain parce qu’il est au-dessus du club au point de torpiller le club publiquement. Que le club mérite d’être torpillé publiquement parce que rien ne marche, c’est vrai. Mais que le joueur phare de l’équipe le dise, ce n’est pas normal.”

Et de conclure. “La réaction est disproportionnée d’autant plus qu’il met en valeur le fait de contrôler l’image, les clips. Il n’a qu’à demander à voir le montage fini. Au final, il sait qu’il va faire ça et que c’est pour la campagne d’abonnements. Il pensait peut-être qu’il allait avoir d’autres gens, que ça allait être monté autrement”.

”Stop, joue au ballon !”

Également présent sur RMC, mais aux côtés de Jérôme Rothen, Christophe Dugarry en profite aussi pour tacler le joueur de 24 ans. “J’en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club ? Pour afficher ton responsable de communication ? Tu peux appeler ta direction et régler ça en interne […]. C’est maladroit, ce n’est pas classe”.

L’ancien international français conclut. “Qu’il arrête, qu’ils arrêtent tous avec leurs égos… Ils sont nuls ! Ils perdent des matchs les uns après les autres ! Qu’ils jouent sur le terrain, qu’ils montrent ce qu’ils valent. Ils ont des salaires de folie. Il n’a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu’il n’a pas donné son aval pour une publicité. On s’en fout, il veut s’occuper de tout. Du marketing, de la communication, il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. Stop, joue au ballon !”

Même son de cloche du côté de l’Equipe, qui ne comprend pas cette sortie de la fusée de Bondy. “Dans n’importe quelle entreprise, cette critique publique de son employeur serait considérée comme une faute. Kylian Mbappé n’est pas un salarié lambda, mais il n’en reste pas moins redevable, à l’égard de son club, d’une loyauté qu’il a ici négligée comme le dernier des défenseurs de L1”.

Ambiance ambiance…