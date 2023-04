Pourquoi Lens peut croire au titre de champion de France

1. Car le PSG n’avance plus

Comme chaque année, Paris ne parvient plus à exister lorsque leurs ambitions européennes se sont évaporées. “Je connais un peu les lieux, le club. Le problème de Paris c’est que quand l’objectif numéro un n’est plus accessible, on dirait que la saison n’existe plus”, a commenté laconiquement Laurent Blanc, l’entraîneur de Lyon.

La victoire des Rhodaniens au Parc suivi de leur prestation catastrophique à Nantes trois jours plus tard le prouvent. Il ne suffit plus d’être au top pour battre le PSG. Rennes, en situation de crise, avait également vaincu le champion de France en titre avant la trêve internationale. Ces dernières semaines, les partenaires de Mbappé sont devenus une équipe banale.

Avec le choc PSG-Lens prévu la semaine prochaine, les Sang et or ont toutes les cartes entre leurs mains pour renverser la situation. “Aujourd’hui, vous me parlez de titre, six matchs plus tard, car on vient de faire quatre victoires et deux nuls… Je sais que c’est le rôle des uns et des autres, il n’y a pas de problème. Je laisse chacun commenter. Ce qui m’intéresse, c’est le match de Strasbourg. On ne va tirer aucun plan sur la comète”, a tempéré le technicien lensois.

2. Car Lens répond présent face à ses concurrents directs

C’est ce qui crée toute la différence dans la lutte pour le titre : les affrontements directs. Cette année, Lens a démontré tous ses progrès dans ce domaine. Ils ont gagné notamment au Vélodrome et face au PSG à Bollaert. De quoi prouver que l’outsider n’a pas peur de regarder les favoris de la compétition les yeux dans les yeux.

La semaine dernière, ils ont confirmé cette statistique en s’imposant à Rennes, un candidat déclaré au podium. “C’était aussi plaisant, quand Rennes a joué son va-tout, d’être restés solides, d’avoir très peu concédé en seconde période, alors qu’il y avait beaucoup de qualités, ils avaient fait des changements, un changement de système, il y avait beaucoup de monde à l’intérieur. On a intelligemment défendu, en restant calme, même quand cela poussait”, se satisfait le coach.

Cette solidité face aux gros pourrait compter lors des neuf dernières journées du championnat.

3. Car les Nordistes ont des individualités décisives

Contre n’importe quelle équipe, les Artésiens peuvent trouver la solution grâce à des individualités. Openda est en feu. Le Diable a inscrit 15 réalisations cette saison dont 6 buts lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Derrière lui, des éléments comme Seko Fofana ou Facundo Medina répondent également présents.

”C’est un joueur capable d’amener un vrai plus dans l’animation offensive, commente Haise sur ce dernier. Il a gagné en maturité, pris en confiance, il est très à l’aise dans la vie du groupe, du club. Il montre chaque semaine que c’est un top joueur.”

La solution pourrait venir de ses pieds demain.

4. Car les Lensois n’ont tout simplement rien à perdre

C’est ce qui pourrait être tout simplement leur force. Après avoir réalisé une superbe saison l’an dernier même s’ils ont manqué la qualification européenne lors de leur dernière journée, les Lensois se sont montrés prudents à l’entame du nouvel exercice.

La saison de la confirmation est la plus délicate surtout lorsqu’il y a quatre descendants. Très vite, Lens a montré ses progrès en devenant presque invincible à Bollaert. Depuis deux mois, cette forme s’est étirée à l’extérieur. Leur dernière défaite remonte au 12 février l’an dernier à Lyon.

Et le RCL n’a rien à perdre. Non programmé pour lutter pour le titre et presque sûr de disputer une compétition européenne l’an prochain, Lens peut jouer sans états d’âme. Pour réaliser l’un des plus beaux exploits de la décennie ?