Benfica peut voir l’avenir sereinement. Roger Schmidt, coach des Lisboètes depuis juillet 2022, a prolongé son contrat. Il est désormais lié au club portugais jusqu’en 2026. Une récompense plus que méritée lorsque l’on regarde la saison de Benfica. Le club n’a perdu qu’un seul match (une défaite 3-0 contre Braga) cette saison en championnat pour vingt-trois victoires et deux matchs nuls.

Une victoire ce vendredi contre les Dragons de Porto donnerait au SLB une avance de treize points après 27 journées. Pour trouver une telle différence entre le leader et son dauphin à ce stade de la compétition, il faut remonter à la saison 2010-2011 (Porto avait 19 unités de plus que le deuxième). Un bilan exceptionnel qui illustre le rouleau compresseur qu’est Benfica cette saison. "J’ai le sentiment d’être au bon endroit. Et le plus important, c’est que le club croit en moi" a déclaré le coach dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club. Arrivé au début du mois de juillet dans la capitale portugaise, Roger Schmidt avait une mission : refaire de Benfica un grand.

Un objectif logique lorsque l’on regarde le bilan de la saison précédente. Les Aigles ont terminé à une décevante troisième place derrière Porto et le Sporting, inconcevable pour le club aux trente-sept titres de champion du Portugal. Et se retrouvent parmi les huit meilleures équipes d’Europe en étant quart de finaliste de la Champion’s League face à l’Inter Milan. Un match où les Portugais ont toutes leurs chances comparées à l’année dernière où les Aigles n’avaient pas fait le poids face à Liverpool. Mais c’est surtout dans les statistiques que le bilan de Schmidt est délirant : en 45 matchs joués, le SLB en a remporté 38. Mieux encore, le club a marqué 116 buts et n’en a encaissé que 36. Tout simplement affolant !

La mentalité allemande

Arrivé libre de tout contrat après passage décevant au PSV (2020-22), l’ancien milieu de terrain d’1m88 (près de 400 matchs joués dans les échelons inférieurs du football allemand) en est déjà à son 8eme club ! Schmidt a la particularité de ne jamais rester plus de 3 saisons dans un même club et de pas mal bourlinguer.

On peut notamment citer un passage à Salzbourg (2012-2014), au Bayer Leverkusen (2014-2017) ou encore au Beijing Guoan (2017-2019). Fort de ces différentes expériences, Schmidt a immédiatement imposé ces idées : un 4-4-2 avec un pressing et un contre-pressing intense qui ont été directement assimilés par ses joueurs. Les Brugeois s’en souviennent encore avec cette élimination face aux Lisboètes en huitième de C1 (0-2 ; 5-1).

Mais la véritable masterclass de l’ex-footballeur allemand est le replacement de Rafa. Le joueur portugais, habitué à jouer sur les ailes est passé en soutien d’attaque. Du véritable pain béni pour le buteur, Gonçalo Ramos, meilleur buteur du championnat avec 17 buts en 22 matchs. On peut également citer le retour en forme de Joao Mario. L’international Portugais était en perte de vitesse depuis son passage à l’Inter Milan mais l’arrivée de Schmidt l’a véritablement transcendé : Joao Mario est l’un des joueurs les plus décisifs du club avec 17 buts et 6 assists. C’est donc avec une machine bien rodée, malgré le transfert record d’Enzo Fernandez à Chelsea lors du dernier mercato, que le coach de 56 ans survole cette saison 2022-2023.

Destiné à entraîner un très grand d’Europe S’il a prolongé son contrat jusqu’en 2026, Roger Schmidt risque d’attiser les convoitises. Refaire une saison comme celle-ci avec le SLB lui donnerait certainement envie de viser plus haut et pourquoi pas, de retourner dans un club du top de Bundesliga voire du Big Six Anglais. S’il a tout d’un futur très grand entraîneur, le coach allemand va d’abord devoir terminer cette saison en beauté avec un titre de champion et potentiellement une place dans le dernier carré de la Champions League.