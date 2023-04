Rédemption, stimulation, symbiose et résultats : les défis de Lampard pour son retour à Chelsea

Lampard est l’un des rares entraîneurs disponibles qui était en mesure d’accepter cette proposition d’intérimaire de luxe, sans perspective assurée pour la suite. Mais la légende du club (13 ans en tant que joueur) était aussi l’un des seuls à pouvoir transmettre cet amour et cette passion pour ce blason à ce groupe, composé en majeure partie de nouveaux joueurs très talentueux qui ne sont jamais parvenus à trouver une osmose sous Graham Potter.

”Une partie de mon travail consistera à essayer de faire en sorte que chaque joueur se sente inclus, a expliqué l’entraîneur de 44 ans. Tout le monde pourra faire table rase avec moi pour être compétitif à l’entraînement et le montrer ensuite sur en match. Dans une équipe, on se pousse les uns les autres et je vais essayer de gérer ça.”

Le club espère créer un électrochoc en vue des énormes échéances qui s’approchent : le quart de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, puis la bagarre pour les places européennes en Premier League, où l’équipe est actuelle onzième… à 11 points du top 5. Et pour cela, il faudra avant tout que les armes offensives créent enfin les connexions à hauteur de leur potentiel pour se défaite de l’étiquette de huitième plus mauvaise attaque du championnat (29 buts marqués).

”Je veux que l’équipe comprenne l’état d’esprit qu’il faut pour être de nature agressive et froide pour marquer des buts. Je sais que les joueurs auront ça, il faut juste parvenir à les diriger de la bonne manière”, pense celui qui a fait du dialogue et de la proximité avec ses joueurs l’une de ses marques de fabrique.

Durant les deux prochains mois, Lampard tentera ainsi de sauver les derniers objectifs du club, tout en préparant le groupe pour la prochaine saison qui ne se fera probablement pas sous ses ordres. À moins que les résultats et le niveau de jeu soient suffisamment convaincants. Quoi qu’il en soit, l’ancien capitaine des Blues fera tout pour se racheter de son premier passage raté (2019-2021).

”Je veux bien faire pendant cette période, car j’ai un ego professionnel où je veux être le meilleur possible, admet-il. C’est un club auquel je suis connecté, donc je veux juste bien faire pour montrer que je suis capable d’entraîner et de bien gérer.”