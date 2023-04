Un énorme bravo, Mister Kompany !

Les Clarets n’avaient donc plus qu’à conclure. Ils l’ont fait grâce à un rapide et symbolique but d’Ashley Barnes (12e), le joueur le plus ancien de l’effectif (depuis 2014) qui avait déjà connu deux relégations et deux promotions sous ce maillot. Et c’est Connor Roberts, l’un des six autres membres du groupe à avoir connu la descente de la saison dernière, qui a répondu au penalty d’Akpom (48e : 1-1) pour inscrire le but de la victoire (66e : 1-2) et d’un 19e match d’affilée sans défaite.

"Certains joueurs de la saison dernière vivent encore avec la douleur de la relégation, pointait Kompany avant la rencontre. Mais c'est une douleur que nous utilisons à notre avantage. Cela nous pousse parfois à gagner un mètre supplémentaire. À chaque match, ils veulent prouver qu'ils ont le niveau pour la Premier League."

L'ancien capitaine des Diables rouges a pu compter sur ses anciens, mais aussi sur ses nombreuses recrues qui ont parfaitement adhéré à son Process. On pense notamment aux anciens de Pro League : Anass Zaroury, Josh Cullen et Ameen Al-Dakhil, tous trois titulaires ce vendredi, ou encore Manuel Benson, Vitinho ou Samuel Bastien.

Tout ce petit monde pourra désormais se tourner vers la Premier League, même s’il faudra aller chercher l’autre défi pour un deuxième bravo : le titre de champion Et avec 11 points d’avance sur Sheffield United, le premier poursuivant, cela ne devrait être qu’une formalité. Quant à Kompany, il est probable qu’il décide de poursuivre son projet à Burnley, malgré des offres qui viendront sans doute le titiller dans les prochaines semaines.