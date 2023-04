"J'ai cherché sur Internet, mais il n'y a littéralement aucune trace de son adresse, confie le jeune joueur de futsal. J'ai pu me la procurer chez un coiffeur qui est allé lui rendre visite et habite à Paris. Quand je suis arrivé à 8 heures du matin dans la zone, il m'a fallu environ 45 minutes pour la trouver."

Alors qu'il attend le récent champion du monde sur le trottoir, Juan Polcan raconte sa journée de guet. "Je me suis assis et j'ai commencé à attendre dès 9 heures du matin." Après quelques passages de la star sans pouvoir le joindre, le fan déterminé aperçoit la femme de Leo Messi. "J'ai attendu jusqu'à 15h30 et Antonela Roccuzzo est sortie de la maison, a baissé la vitre de la voiture, nous a parlé gentimment et nous a dit qu'elle allait chercher ses enfants."

La journée d'attente continue pour le jeune homme mais il ne perd pas espoir, malgré les menaces du vigile. "Le vigile a commencé à me dire qu'il allait appeler la police mais je n'ai pas pu abandonner car je m’étais organisé pour passer deux jours à Paris pour venir chercher Lionel."

Quelques heures plus tard, le miracle se produit. La femme de Messi surgit de nulle part et invite Juan à venir à la maison après dix longues heures d'attente. "La première chose que je vois, c'est Messi debout devant moi en short, chaussons et il nous dit 'bonjour', raconte-t-il au site argentin Infobae. C'était un moment incroyable. Je lui ai dit combien je l'aimais, nous avons pris les photos, il a signé le maillot du club de futsal où je joue, il m'a fait un câlin et il a signé un autographe sur mon bras. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais nerveux, mon bras tremblait comme jamais et Lionel m'a calmé pour que la signature se passe au mieux."