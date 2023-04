Hollywood, Disney : 4 choses à savoir sur Wrexham, ce club de D5 sauvé à la 97e par un ex-international anglais lors d’un match au sommet

1. Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont les propriétaires de Wrexham

En réalité, c’est particulièrement pour le leader Wrexham. Les deux immenses stars de Hollywood, acteurs notamment dans Deadpool, Games Of Thrones ou encore Wonder Boys ont racheté le club en novembre 2020. Avec pour sponsor TikTkok, le club est désormais suivi par des milliers de spectateurs chaque week-end et les tribunes se remplissent pour chaque rencontre disputée. D’autant que depuis la saison passée, une série Disney + sur le club, intitulée “Welcome to Wrexham” a vu le jour et fait un carton.

À lire aussi

2. Un duel complètement fou en tête

Pour être un beau champion, il faut avoir un bel adversaire. Et Notts County en est le parfait exemple. Depuis le début de la saison, les deux équipes caracolent en tête et enchaînent les victoires. Avec 100 points chacune avant de s’affronter à quatre journées de la fin pour Wrexham, trois pour son rival, le titre et donc la montée en Sky Bet League 2 se jouait sur cette rencontre. Et à ce petit jeu, c’est bien les locaux qui se sont imposés 3-2 et enchaînent donc leur 20e victoire à domicile sur 21 rencontres possibles.

3. Ben Forster, héros du club

Cette victoire, Wrexham la doit en grande partie à Ben Forster, qui a arrêté un penalty à la 97e minute de jeu, provoquant l’explosion de joie de tout un stade. Et si ce nom ne vous est pas inconnu, c’est normal ! Le gardien anglais de 40 ans a été international à huit reprises et a notamment joué avec un certain Wayne Rooney du côté de Manchester United. Et s’il avait annoncé sa retraite en juin 2022, il enfile à nouveau les gants et crampons depuis mars, appelé à la rescousse après la grosse blessure de Rob Lainton. le gardien numéro un depuis le début de saison. Un retour extraordinaire donc pour le gardien, 18 ans après son premier passage au club en 2005 le temps d’une saison.

4. Et la suite ?

Désormais avec trois points d’avance et une rencontre de moins que son plus proche poursuivant à quatre journées de la fin, Wrexham semble lancé vers le titre. Et selon le Daily Mail, l’histoire ne semble pas près de s’arrêter. En effet, Ryan Reynolds aurait acheté une villa de plus de 1.5M de livres sterling à la frontière du Pays de Galles, à côté de son club.

Peut-on imaginer dans le futur voir le club évoluer en Premier League ? On l’aura en tout cas écrit ici en premier.