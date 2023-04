Durant la rencontre, les deux footballeurs s’étaient frittés. Alex Baena avait notamment poussé fautivement l’Uruguayen du Real, un geste bien provocateur. On aperçoit ensuite Federico Valverde se retourner, regarder son adversaire droit dans les yeux avant de se retenir de lui adresser un coup de poing. L’accident avait été évité de justesse. Mais ce sang-froid fût de courte durée…

En effet, l’Uruguayen a continué à ruminer et a attendu Alex Baena sur le parking du stade, devant le bus des visiteurs. Il est accusé d’avoir frappé l’Espagnol au visage. Ceci à cause de propos qu’aurait prononcés Alex Baena lors de leur dernier affrontement en coupe du Roi. “Pleure maintenant, ton fils ne va pas naître”, aurait déclaré Alex Baena.

Quelques jours après l’incident, la femme de Fede Valverde s’est exprimée sur Twitter, souhaitant expliquer le contexte familial triste que le couple vivait. “Essayez d’imaginer que vous êtes enceinte de 14 semaines et que les médecins vous disent que votre enfant ne naîtra probablement pas vivant. J’avais le choix entre interrompre la grossesse ou attendre plus d’un mois les résultats des tests ”, raconte Mina Bonino.

”J’ai heureusement choisi cette dernière solution, mais imaginez que de début janvier au 10 février, le jour où j’ai reçu le résultat positif, je portais dans mon ventre un bébé dont je ne savais pas si j’allais pouvoir le mettre au monde. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passait dans ma tête et ce que cela me faisait. Tant que mon bébé ne sera pas né, je n’aurai jamais l’esprit en paix. Nous n’avons jamais incité à la violence, mais de lourdes limites ont été franchies. Tout ne peut pas passer dans le football et dans la vie”, justifie la femme du Madrilène.

En attendant, le jeune Uruguayen risque de gros problèmes suite à ses actes.