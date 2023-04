Mogi Bayat dans le viseur de la justice française

S’il est devenu plus discret depuis l’opération mains propres, Mogi Bayat n’en reste pas moins influent, notamment à Nantes ou à Watford. Selon L'Equipe, l’agent qui vit désormais à Londres est visé depuis juin dernier par une information judiciaire pour "exercice illégal de l’activité d’agent", "faux et usage de faux", "abus de biens sociaux", "blanchiment de fraude fiscale aggravée" et "blanchiment en bande organisée".