De prodige du football anglais à paria : la descente aux enfers de Dele Alli continue

Un début de carrière rêvé

Le début de carrière de Dele Alli ressemble à un conte de fées. Débusqué par Tottenham en 2015, alors qu’il évolue depuis 3 saisons dans le modeste club de Milton Keynes (Division 3 anglaise), le jeune Dele a tout de la bonne pioche. Ses prestations avec son club formateur sont bonnes (28 buts en 100 apparitions) et les Spurs voient en lui leur futur numéro 10. Et Dele Alli va confirmer les espoirs de son club. Élu jeune joueur de l’année lors de la saison 2015-2016, il faut attendre encore un an avant de le voir tout exploser. Auteur de vingt-deux buts toutes compétitions confondues, il est élu une seconde fois jeune joueur du championnat anglais. Sa valeur marchande est alors estimée à 155 millions (selon le Centre International de l’Économie du Sport), ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus cher au monde derrière Neymar !

Embrouille avec Mourinho dès le premier entraînement

Dele Alli reste l’un des piliers du milieu de terrain des Spurs durant les saisons 2017-2018 et 2018-2019. En témoignent ses quatorze buts et treize passes décisives cumulées sur ces deux saisons. Mais un gros tournant arrive pour le joueur : Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham (qui a lancé Dele Alli au plus haut niveau) est limogé puis remplacé par José Mourinho. Ce changement marque le début des ennuis pour le joueur. Lors du premier entraînement donné par le Special One, Dele Alli se fait recadrer par son coach. Dans un documentaire de Prime Video, le coach mentionne déjà l’hygiène de vie du joueur : “Tu es un joueur avec un gros potentiel, mais tu as parfois des hauts et des bas, commence par dire le coach portugais. Avant d’ajouter : “Je ne sais pas si c’est lié à ton mode de vie. Peut-être que sur une période, tu es un professionnel et sur une autre, tu es un fêtard. Il faut que tu exiges beaucoup plus de toi-même”.

Des blessures à répétition

Et le coach lusitanien avait vu juste. Le joueur ne va pas prendre au sérieux les paroles de son entraîneur et va le payer cher. Dele Alli va enchaîner les blessures et son temps de jeu n’en sera que considérablement réduit : sur la saison 2020-2021 il ne joue que 619 minutes pour un seul petit but. Un bilan qui le pousse à quitter Londres direction Everton. Mais les choses ne vont pas s’arranger pour le joueur anglais. Il ne joue que 300 minutes et n’est pas décisif avec les Toffees qui décident de l’envoyer en prêt au Besiktas pour cette saison. De nouveau, les choses ne vont pas aller dans la bonne direction. Il n’apparaît qu’à dix reprises avec le maillot de l’équipe turque et marque deux petits buts. La faute à un manque d’implication à l’entraînement et des blessures à répétition. Revenu en Angleterre, on pensait que le joueur de 26 ans avait touché le fond, mais cette nouvelle polémique à base de gaz hilarant nous prouve qu’il est possible de faire encore pire !