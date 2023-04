La Lazio Rome, le club que l’on n’attendait pas sur le podium de la Serie A

Un bilan impressionnant face aux cadors

Solides, Ciro Immobile et ses coéquipiers le sont depuis le début de la saison. Encore plus lorsque la Lazio se frotte aux mastodontes du championnat italien. Les Romains ont pris des points contre chaque top équipe de Serie A. Les exemples les plus frappant est cette double victoire lors du derby romain (0-1, 1-0) ou encore le carton à domicile face au tenant du titre, l’AC Milan au mois de janvier (victoire 4-0). Au total, le club de la capitale a fait un sérieux 18 sur 24 face aux grands (la Lazio devant encore affronter une seconde fois les deux Milan d’ici la fin de saison). Même le Napoli, qui fonce vers le titre avec seize points d’avance sur la Lazio ne fait pas aussi bien (15 sur 24 contre les cadors). Un bilan qui ravi le tacticien de 64 ans même si rien n’est encore joué : « Si les joueurs ne jouent avec le même niveau que face à la Juve, ça nous serait préjudiciable » a expliqué le coach en conférence de presse. "Notre motivation devra être au maximum pour obtenir un résultat à la Spezia. Ce n’est certainement pas maintenant que nous devons prendre notre position au classement pour acquis".

La Lazio sourit à nouveau. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La première place hors de portée (La Lazio a un retard de dix-huit points sur les Napolitains), les Romains sont en pleine bataille pour une place qualificative en Ligue des Champions. Cette qualification est plutôt en bonne voie. Les quatre premières places du championnat sont directement qualificatives pour la C1 et la Lazio possède sept points d’avance sur l’Inter, 5ème. Une potentielle seconde place au classement est extrêmement importante cette saison. Un incroyable concours de circonstances pourrait priver le quatrième du classement d’une qualification en Ligue des Champions (cette place pourrait être prise en cas de victoire de l’AS Rome en Europa League ou de l’Inter en C1, qui ne sont pas dans le Top4 en championnat). Une belle avancée donc, dans le projet de Sarri puisque son club avait terminé juste en dessous des places qualificatives pour la plus prestigieuse des compétitions la saison précédente.

L’irrégularité des concurrents a profité à La Lazio

Au-delà de ces performances, les pensionnaires du Stadio Olympico profite de l’irrégularité de ses concurrents directs. Que ce soit l’AS Rome, l’Inter ou l’AC Milan, tous ont connu un passage à vide au cours de la saison. Tout le contraire de la Lazio. L’équipe n’a perdu qu’une seule fois deux matchs de suite (contre la Juventus et Lecce) mais la Coupe du Monde était venue s’intercaler entre ces deux matchs. Pas de quoi inquiéter Maurizio Sarri qui a continué d’afficher de la régularité durant la deuxième partie de saison en prenant trente points en quatorze matchs depuis la Coupe du Monde ! Seul bémol de l’équipe : les Biancazzurri ont été sorti assez tôt en Coupe d’Europe par l’AZ Alkmaar (adversaire d’Anderlecht ce jeudi soir) en Conference League.

Maurizio Sarri a remis la Lazio sur la carte du football italien. ©AFP or licensors

Un collectif parfaitement rodé

Contrairement à ses concurrents, la Lazio ne possède pas énormément de noms ronflants. Les deux stars majeures de l’équipe sont le buteur Ciro Immobile, meilleur buteur de l’histoire du club (193 buts) et le milieu de terrain serbe, Sergej Milinkovic-Savic (ex Genk) présent au club depuis 2015. Mais cette saison, l’attaquant italien ne porte plus le club sur ses épaules. Immobile n’a marqué que neuf buts et n’est pas le meilleur artificier du club cette saison. L’homme le plus décisif s’appelle Mattia Zaccagni. Auteur de dix réalisations, l’ailier italien n’avait jamais atteint pareil total. Si l’attaque fonctionne bien (5ème meilleure attaque du championnat avec 46 pions marqués), c’est bien la toute nouvelle défense qui impressionne avec seulement vingt buts concédés (c’est la meilleure défense). Une arrière-garde renouvelée puisque le gardien Strakosha et les deux centraux (Luiz Felipe et Francesco Acerbi) sont tous trois partis libres. Ils ont été remplacés numériquement par Ivan Provedel (ancien gardien de la Spezia), Nicolo Casale (arrivé du Hellas Verone) et Alessio Romagnoli (arrivé libre du Milan AC). L’affaire semble concluante quand on regarde les statistiques. Le club reste sur sept matchs sans défaites avec seulement un but encaissé (le week-end dernier contre la Juventus). La Spezia est prévenue, il sera très compliqué de mettre un but à la Lazio !