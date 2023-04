Le grand coup de Botte des clubs italiens en Europe : “Le Calcio est redevenu très attrayant”

L’Inter Milan, vainqueur ce mardi à Benfica (0-2), est en tout cas bien parti pour rejoindre en demi-finale le futur vainqueur du choc entre Naples et le Milan AC. Ce qui assurerait à l’Italie d’avoir un représentant en finale de Ligue des champions. En parallèle, la Juventus et la Roma sont favorites de leur quart de finale respectif d’Europa League face au Sporting Portugal et à Feyenoord. Tout comme la Fiorentina en Conference League contre Lech Poznan.

L'Italie, la mieux représentée en quart ©IPM Graphics

De quoi augurait un nouvel âge d’or du football transalpin ? La Serie A en profite en tout cas de ces superbes résultats européens, ainsi que de la folle saison napolitaine, pour lancer une grande campagne promotionnelle, avec trois grandes figures emblématiques : l’entraîneur mythique Fabio Capello, l’ancien Ballon d’or Fabio Cannavaro et le champion du monde Luca Toni.

”Nous sommes le championnat national le plus fascinant”, assure Luigi De Servio, le CEO de la Lega Serie A, qui prend un exemple concret pour représenter la concurrence et la compétitivité : “Ces dernières années, il y a toujours eu une alternance dans la victoire du Scudetto. On a eu quatre vainqueurs différents au cours des quatre dernières saisons.”

Naples (très probable futur champion), le Milan AC, l’Inter et la Juventus sont d’ailleurs toujours en lice en Europe. “Le championnat est redevenu très attrayant, confirme Jean-François Gillet, l’actuel entraîneur des gardiens du Standard qui a passé seize saisons dans la Botte, entre 1999 et 2016. Il n’y a plus que la Juventus qui gagne. Et les cadors habituels sont rejoints par d’autres équipes comme la Lazio ou l’Atalanta qui peuvent battre tout le monde. Les petits et moyens clubs ont haussé le niveau et ça a augmenté la valeur du championnat. On sentait déjà un peu ce renouveau ces dernières années. Avec la victoire à l’Euro ou le succès de la Roma en Conference League la saison dernière.”

guillement "Ils comblent l'écart financier avec la tactique, la discipline et la résistance à la pression."

Les Italiens restent pourtant eux-mêmes assez stupéfaits et dubitatifs des performances de leur football. Notamment à cause de leur absence de la dernière Coupe du monde. “Ils sont très critiques envers eux-mêmes, leur équipe nationale et leur championnat, explique l’ancien portier de Bari, du Torino ou de Monza. La pression est aussi très forte. Et ils se remettent en question après chaque échec. On l’a d’ailleurs vu avec la Squadra qui a gagné l’Euro trois après avoir manqué le Mondial.”

Le fossé financier entre la Serie A et les deux autres grands championnats, la Liga et la Premier League, est aussi comblé par d’autres atouts. “Les clubs italiens essayent de trouver une autre manière de rivaliser. Ils le font par la tactique, le travail, la résistance à la pression et la discipline. On l’a encore vu mardi soir avec l’Inter au Benfica. Ils ont cet art de la défense qui s’allie à la recherche d’efficacité. Parfois au détriment du beau jeu, mais toujours pour viser les résultats.”

On est toutefois encore loin des années folles, lorsque l’Italie était l’épicentre du football mondial, à la fin des années 80 et au débuts des années 90. Avec l’apogée en 1990, lorsque – pour la seule fois de l’histoire – les trois trophées européens ont pris la direction du même pays : le Milan AC glanait la Ligue des champions ; la Sampdoria battait Anderlecht en finale de la Coupe des coupes ; et la Juventus dominait la Fiorentina pour la Coupe de l’Uefa. Et si les Italiens refaisaient ce coup, trente-trois ans plus tard ?