Ce jeudi, le Bayern Munich a réagi dans un communiqué, annonçant que le joueur avait été suspendu. Il ne fera donc pas partie du groupe bavarois pour le match à domicile face à Hoffenheim. De plus, le Bayern a annoncé que l’attaquant allait également recevoir une amende.

L’aventure allemande de Sadio Mané est en train de tourner au cauchemar. Forfait pour la Coupe du monde, le Sénégalais n’est plus que l’ombre de lui-même depuis la reprise. Depuis lors, il n’a marqué qu’un seul but et a perdu petit à petit sa place de titulaire. Il s’en était d’ailleurs sèchement pris à Julian Nagelsmann après la qualification face au PSG en Ligue des Champions. Une altercation qui pourrait avoir (en partie) causé le licenciement du jeune entraîneur allemand, remplacé par Thomas Tuchel depuis lors.