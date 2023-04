Huit matchs pour survivre en Premier League : qui a le meilleur calendrier parmi les sept Diables rouges en grand danger ?

Avec leurs quatre Diables (Tielemans, Faes, Castagne et Praet), les Foxes (actuels 19es) ont encore huit rencontres à négocier pour éviter le pire. Comme leurs plus proches concurrents directs : Everton (17e), Nottingham Forest (18e) et Southampton (20e), où évoluent respectivement Amadou Onana, Orel Mangala et Roméo Lavia.

Le calendrier le plus relevé : Nottingham

Les quatre clubs des sept Diables devront tous affronter au moins deux fois l’une des formations du top 5, qui se battra jusqu’au bout pour le titre ou les places européennes. Leicester débute d’ailleurs ce samedi par un déplacement des extrêmes à Manchester City, alors que Nottingham Forest reçoit Manchester United.

L’équipe de Mangala devra en plus de cela se farcir quatre clubs qui lutteront jusqu’au bout pour la 6e ou 7e place du championnat : Liverpool, Brighton, Brentford et Chelsea. Tout en disputant l’avant-dernière journée contre Arsenal, qui pourrait y jouer le titre. Le week-end précédent, Everton et Onana auront croisé Manchester City engagé dans la même quête du titre, mais en sortant d’une série de matchs plus abordables.

”Je pense que l’équipe a bien répondu ces dernières semaines et a donné aux fans de quoi se réjouir”, pense Sean Dyche, le coach des Toffees, qui fait référence aux deux bons matchs contre Chelsea (2-2) et Tottenham (1-1). "Nous devons retrousser nos manches, apprendre, essayer de riposter et faire tout ce qui est possible pour nous relever”, commente de son côté Steve Cooper, le coach de Mangala, qui n’a plus gagné depuis le 5 février.

Les 8 plus mal classés ©IPM Graphics

Le calendrier le plus dangereux : Leicester

Classé à deux points d’Everton et Nottingham, Leicester n’aura de son côté que deux candidats à la Conference League à affronter (Fulham et Liverpool). Il y aura en revanche quatre duels qui vaudront pour six points, face à d’autres concurrents au maintien (Wolverhampton, Leeds, Everton et West Ham). Avec forcément l’interdiction de perdre.

”Nous avons perdu sept des huit derniers matchs, donc la confiance n’est pas élevée”, admet Smith, le successeur de Brendan Rodgers qui pourra en revanche compter sur le retour de Youri Tielemans, absent depuis six matchs à cause d’une blessure à la cheville. “Il est disponible pour la sélection. Il n’a pas fait beaucoup d’entraînement, nous devrons donc voir s’il est prêt à commencer. Mais il jouera un grand rôle car il donne du calme à l’équipe.”

Southampton, actuelle lanterne rouge, démarre d’encore plus loin que Leicester. Lavia et les siens doivent encore rencontrer Arsenal (1er) et Newcastle (3e) avant la fin du mois d’avril, mais le reste du programme paraît moins compliqué : Crystal Palace (12e) puis deux adversaires directs (Bournemouth et Nottingham). En revanche, il faudra finir fort avec l’enchaînement Fulham (10e), Brighton (7e) et Liverpool (8e).

Leur avenir en jeu

Sorti blessé samedi dernier contre Manchester City, Lavia a rassuré cette semaine en revenant rapidement à l’entraînement. Il sera donc disponible pour cette ultime ligne droite qui ressemblera fort à une tournée d’adieu. Quoi qu’il advienne de Southampton en fin de saison, le très courtisé néo-Diable rouge risque en effet fortement de s’en aller cet été. Tous les grands clubs anglais suivent en tout cas sa situation de très près.

La situation est semblable pour Onana, qui a déjà été approché par Arsenal durant le dernier mercato. L’avenir du milieu de terrain dépendra assurément de la position de son club en fin de saison. Comme pour Mangala, Castagne, Praet et Faes qui ne manqueront pas de susciter l’intérêt durant le mercato estival. Quant à Tielemans, il est presque acquis que son contrat à Leicester ne sera pas prolongé. Relégation ou non, il devrait ainsi pouvoir signer dans le club de son choix à la fin du mois de juin.