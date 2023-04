Il fait des pédicures à ses joueurs et leur “vole” de l’argent au bowling : pourquoi Neil Warnock est l’entraîneur le plus fou d’Angleterre

Son palmarès n’est pas le plus fourni : un titre en D2 anglaise avec Queens Park Rangers en 2011. Sa spécialité à lui, c’était les promotions et les opérations sauvetage plutôt que les trophées. Neil Warnock n’en demeure pas moins une icône du football anglais. Un entraîneur à l’ancienne qui n’a jamais hésité à pousser une gueulante et qui compte plus d’un millier de rencontres avec 16 clubs différents (il détient le record du plus grand nombre de matchs coachés chez les pros en Angleterre). Il a entraîné en Premier League, donc, mais aussi en amateurs.