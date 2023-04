À lire aussi

Après Genesio, Kombouaré et Roy, au tour de Laurent Blanc de plaider la cause d'un ami de longue date. "Christophe Galtier est un personnage que je connais depuis 30-40 ans. J'ai joué en équipe de France juniors avec lui. Sincèrement, quand on me parle d'une personne qui est raciste, je ne pense pas. On verra ce qui se passe, mais ça reste mon ami, explique le coach de l'OL avant d'évoquer le cas du club parisien, assez particulier. Vous savez, à Paris, rien ne se fait comme ailleurs, je suis bien placé pour le savoir. Je pense que c'est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe."