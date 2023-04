Une fois n’est pas coutume au PSG, c’est le coach qui perturbe le vestiaire

Dans un mail adressé en fin de saison dernière à la direction de l’OGC Nice mais révélé cette semaine, l’ancien directeur sportif du club, Julien Fournier, affirme que Galtier aurait tenu des propos discriminants à l’époque où il entraînait les Niçois. “Il m’a dit qu’on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe”, a-t-il notamment lancé, créant une onde de choc sur le foot français et le PSG.

guillement "Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête."

L’affaire a inévitablement créé l’interrogation au sein du vestiaire parisien, composé en grande partie de joueurs “de couleur”. Aucun d’entre eux n’a réagi publiquement jusqu’à présent, mais nul doute que l’équipe se serait bien passé d’une telle polémique juste avant de disputer le match le plus important de sa fin de saison, contre Lens, qui pourrait revenir à 3 points du PSG en cas de victoire.

Ce vendredi, des perquisitions à l’OGC Nice ont été effectuées par la police afin de retrouver la trace des mails pouvant incriminer Galtier. “En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l’apaisement, a commenté le porte-parole du club. Le PSG ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain.”

Présent ce vendredi devant la presse, Galtier a, de son côté, réagi pour la première fois aux graves accusations. “Je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable […] J’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête.”