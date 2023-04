Ce Chelsea-là ne pourra pas renverser le Real Madrid en Ligue des champions : “Il manque ce sentiment de fierté de jouer pour Chelsea”

Souvent décevants offensivement, mais plus solides défensivement, les Blues ont cette fois combiné toutes leurs faiblesses pour faire naître de grandes craintes chez Lampard. “Nous manquions d’un mètre, d’un tacle, d’un duel, de combat. Ce n’est pas bien, on ne va pas gagner des matchs comme ça. Nous devons y remédier très rapidement, moi et les joueurs, car ce n’est pas une performance digne de Chelsea.”

Avec 17 points de retard sur le top 4, Chelsea (11e) se retrouve aujourd’hui plus proche de la zone de relégation que d’une place qualificative pour la Ligue des champions. Il faudrait donc un vrai miracle pour inverser la tendance. Autant que pour éliminer le Real Madrid ce mardi soir vu le résultat du match aller (2-0) et le niveau de jeu affiché en ce moment.

Et pour Lampard, tout semble être une question d’attitude et de volonté. “Plus que des défaites, c’est de la performance dont il faut parler. Je peux voir qu’il y a du talent dans ce groupe, mais c’est la Premier League, donc il faut des petites choses en plus. Et nous en manquons. Pour y arriver, il faut qu’il y ait une nouvelle énergie. Il devrait aussi y avoir un sentiment de fierté quand vous jouez pour Chelsea. Nous devons faire plus pour mardi.”

De leur côté, les Madrilènes ont continué sur leur lancée en allant s’imposer assez facilement à Cadiz (0-2). Et cerise sur le gâteau, Eden Hazard a reçu une dizaine de minutes de jeu, avant de retourner à Stamford Bridge, terre de ses nombreux exploits.