Fin du suspense pour l’avenir de Dries Mertens en Turquie

Il y a douze mois, Dries Mertens était en plein bras de fer avec la direction de Naples pour tenter d’obtenir une prolongation de sa belle et longue aventure à Naples, devenu sa maison. Un an plus tard, le Louvaniste se retrouve dans une situation plus confortable en Turquie. Le contrat qu’il a signé avec le Galatasaray ne comptait que pour une saison, mais il comportait une option pour une deuxième année.