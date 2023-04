Kompany et Burnley reportent leur sacre à mardi : “Nous ne sommes plus très loin”

”Nous avons enregistré une clean-sheet et ramené un point de chez nous. Ce n’est pas du tout un mauvais point et cela signifie qu’une seule victoire de plus permettrait de gagner le championnat”, positive Vincent Kompany qui a remis les bouteilles de champagne au frais en attendant le déplacement de mardi soir à Rotherham United.

Les Clarets (91 pts) ont étendu leur brevet d’invincibilité à 21 matchs consécutifs, mais ils ne pourront en revanche plus battre le record de points de Reading établi en 2006 (106). “Gagner la ligue était plus important pour nous, pas le record du total de points. Nous savons que nous ne sommes plus très loin maintenant et nous voulons ramener ce titre à la maison.”

En attendant, Kompany se projette déjà sur la saison prochaine en Premier League puisque la montée est déjà acquise depuis dix jours. Il a d’ailleurs fait tourner son effectif ce samedi, en alignant notamment Ameen Al-Dakhil, l’ancien défenseur du Standard et de Saint-Trond, qui ne fêtait que sa troisième titularisation en championnat depuis son arrivée en janvier.

”Nous avons besoin de tous les joueurs et les remplaçants ont été énormes pour nous, assure Kompany. Nous devons également voir tout le monde avant la saison prochaine. Nous planifions constamment pour la saison prochaine. Plus nous les voyons sur le terrain, plus nous voyons leur progression.”