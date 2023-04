Comment l’UEFA veut contourner le Conseil de discipline pour priver le Barça de Ligue des Champions

Si l’actuel président du Barça, Joan Laporta a une nouvelle fois nié les accusations estimant que le FC Barcelone n’a “jamais rien fait pour obtenir un avantage sportif”, l’UEFA s’est saisie de l’affaire et mène son enquête concernant une potentielle “violation du cadre juridique” qui régit l’association européenne des clubs.

Si Laporta se montre confiant sur le fait que le club catalan ne serait pas sanctionné, selon les informations de AS, l’UEFA ne serait pas de cet avis et pourrait passer outre sa propre commission d’éthique et de discipline pour priver le club blaugrana de Ligue des Champions l’année prochaine en passant directement par la cour d’appel.

L’UEFA pourrait agir de la sorte si les conclusions de son enquête montrent bien une violation de son cadre juridique. La cour d’appel est chargée de “statuer sur les cas particulièrement urgents qui lui sont soumis directement par le président de l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline”, informe-t-elle sur son site internet. Si l’association européenne porte l’affaire devant la cour d’appel, le FC Barcelone pourra interjeter appel de la décision devant cette même instance. Et s’il n’obtient pas gain de cause, le club pourrait encore se porter devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour valider son droit de participer à la coupe d’Europe la saison prochaine.

Qualifié de “club du régime”, le Real Madrid réagit sèchement

En Espagne également, l’enquête est en cours. Si des preuves de corruption sont avérées, le Barça pourrait perdre tous ses titres acquis entre 2001 et 2018, dates des versements et être exclu des prochaines compétitions. De son côté, le Real Madrid, qui s’était réuni en urgence à la mi-mars, avait demandé à “faire partie de la procédure d’investigation quand le juge l’ouvrira aux parties lésées.”

Une demande qui n’a pas plu à Joan Laporta qui a qualifié le club madrilène de “club du régime” en référence au régime dictatorial de Franco (entre 1936 et 1975) lors de sa prise de parole ce lundi devant la presse, accusant le club de la capitale d’avoir été “favorisé par les décisions arbitrales pendant des années et encore actuellement”.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, le Real Madrid a réagi de manière cinglante. Face aux propos de Laporta, les Merengues ont d’abord posé la question suivante : “Qui est le club du régime ?”

Plusieurs extraits vidéos ont ensuite été diffusés, montrant l’inauguration du Camp Nou par un ministre général de Franco le 24 septembre 1957, mais aussi des décorations remises à Franco lui-même : “Barcelone a décerné les insignes 'oro y brillantes' à Franco […] Barcelone a nommé Franco socio d’honneur […] Barcelone a été sauvé trois fois de la faillite par Franco […] Barcelone a remporté 8 Ligas et 9 Coupe d’Espagne (appelée Copa Generalismo à l’époque de Franco, NdlR)”, a encore argumenté le Real Madrid qui s’est défendu par la même occasion d’avoir été favorisé sous le régime franquiste, “Sous Franco, le Real Madrid a mis 15 ans à remporter la Liga. Le Real Madrid a été démantelé durant la guerre civile. Des joueurs ont été assassinés, arrêtés et exilés, comme le raconte le documentaire de Santiago Bernabéu.”

Avant de conclure par une citation de Santiago Bernabéu, mythique président du Real Madrid sous le régime de Franco : “Quand j’entends dire que Madrid a été l’équipe du régime, j’ai envie de chier sur le père de la personne qui l’a dit.”

Une réponse sans équivoque de la part du club madrilène qui va plus que jamais raviver les tensions entre les deux clubs.