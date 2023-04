Burnley devra encore attendre pour fêter le titre, Kompany pourrait rester

Déjà assurés de la montée en Premier League, Kompany et ses troupes pourraient donc finir le travail dès ce samedi contre Queens Park Rangers (16 h). Le titre viendrait couronner une saison lors de laquelle Burnley a écrasé la concurrence. En témoigne l’actuelle série sur laquelle les Clarets surfent : ils sont invaincus depuis 22 matchs et ne comptent que deux défaites depuis le début de la campagne. Une sacrée performance dans une des ligues les plus disputées et rugueuses du continent.

Vince The Prince est en passe de devenir le premier entraîneur belge titré en Angleterre. Celui qui a quitté le banc du RSCA l’été dernier rejoindrait un cercle très fermé de coachs belges sacrés à l’étranger, dont Eric Gerets, Frankie Vercauteren ou encore Raymond Goethals font partie.

Tottenham ? La tendance veut qu’il reste

L’ancien capitaine des Diables sera vraisemblablement le premier Belge à entraîner en Premier League la saison prochaine. Si Tottenham le drague pour succéder à Antonio Conte (les médias britanniques en ont fait le favori avec Luis Enrique), la tendance veut, pour l’instant, qu’il reste à Turf Moore où il a mis sur pied un projet cohérent et séduisant.

Il est parvenu à faire remonter Burnley parmi l’élite un an seulement après sa relégation. Tout en changeant drastiquement le style de jeu prôné par Sean Dyche durant des années dans ce club situé dans le Lancashire, à une heure de Manchester… Il attendra forcément les duels face à City et Pep Guardiola (qu’il a déjà affronté cette année en FA Cup) avec impatience.