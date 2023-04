”Si je lui demande un coup de main pour Charleroi, il le fera” : Medhi Bayat et Felice Mazzu évoquent le phénomène Victor Osimhen

À lire aussi

”C’est un attaquant qui peut évoluer dans tous les schémas tactiques, qui peut jouer seul ou avec d’autres profils à ses côtés car il sait tout faire. Il peut garder le ballon, évoluer comme joueur cible, prendre la profondeur ou profiter des centres parce qu’il est bon dans les airs”, observe Felice Mazzu qui a utilisé durant 36 rencontres les talents du prodige nigérian arraché à l’époque à Wolfsbourg.

”J’ai senti avec lui le type d’opportunité que j’adore, se souvient Medhi Bayat, qui a profité de l’échec de ses tests médicaux au Club Bruges et à Zulte-Waregem. Si les risques avec Wolfsbourg étaient minimes, ça pouvait évidemment nous intéresser. Et puis il est venu directement. À son arrivée, il me demande pourquoi on ne fait pas de visite médicale. Je lui dis : ‘Victor, pourquoi on ferait ça alors que t’en as déjà ratées deux’. On a pris le risque de le prendre et c’était à lui de prouver qu’il avait le niveau et l’envie de revenir.”

Osimhen lors de sa signature à Charleroi en 2018. ©RCSC

Au terme de cette superbe saison à 20 buts, Osimhen a pris la direction de Lille contre 22 millions d’euros. Soit le plus gros transfert sortant de l’histoire du Sporting. “Et quatre ans plus tard, il vaut peut-être 130, 140 ou 150 millions d’euros. Malheureusement, on ne fera plus de profit. Je n’ai pas trouvé la solution pour mettre un pourcentage sur le pourcentage à la revente. Mais maintenant, je fais attention à ce genre de clause dans les nouveaux contrats”, sourit l’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi.

La star nigériane a beau être l’actuel meilleur buteur de Serie A, il n’a pas oublié son ancien club. “Si je lui demande de me donner un petit coup de pouce parce que je veux convaincre un attaquant de venir à Charleroi, il le fait sans aucun problème pour expliquer ce qu’est notre club”, avance même Medhi Bayat qui rêve évidemment de voir son poulain aller le plus loin possible dans cette Ligue des champions.