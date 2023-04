Mané, le jour d’après : “L'amende, même avec le salaire qu'il touche, lui a fait mal"

À vrai dire, on se demande bien comment le Bayern pourrait remonter trois buts face à ce City-là et parmi les rares arguments à valider ce scénario, celle de voir le Sénégalais revêtir le costume de héros n’apparaît pas au vu du niveau affiché depuis son arrivée au Bayern.

Pour être honnête, on voit même mal Thomas Tuchel le titulariser après ce conflit même si les têtes pensantes du Rekordmeister affirme que l'épisode malvenu est déjà devenu de l’histoire ancienne “Ce qui s’est passé après le match contre City est intolérable, analyse Herbert Heiner, le président. Sadio a été sanctionné. L’amende, même avec le salaire qu'il touche, lui a fait mal. Lui et Leroy Sané ont parlé, Sadio s’est excusé auprès de l’équipe. Maintenant, nous regardons vers l’avant.”

Un vestiaire moqueur

Des propos partagés par Thomas Tuchel. “Il fallait éclaircir la situation, c’était important, nous nous en sommes occupés. Nous avons mis et ils ont mis les choses au clair. La façon dont tous les joueurs ont réagi a évidemment aidé à tout clarifier.”

De manière plus surprenante, le technicien s’est mué en avocat de l’ancien joueur de Liverpool alors que la presse affirme qu’il ne compte plus sur le joueur la saison prochaine. “Tout le monde fait des erreurs, même quand tu es un modèle. Il s’est aussi excusé de manière exemplaire et la perfection n’existe pas. Dans la gestion de l’incident, tout le monde s’est comporté de manière exemplaire, même si parfois on aimerait que tout reste dans le vestiaire.”

Un vestiaire justement qui s’amuserait à ricaner sur le dos de leur coéquipier en affirmant que le Bayern a recruté le frère jumeau de Mané selon Sky Sports. Quoi de mieux pour le principal intéressé qu’un quart de finale retour de la Ligue des champions pour montrer qu’il est bien le vrai Mané ?