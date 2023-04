Premier League : Arsenal doit regagner pour continuer à rêver du titre et enfin retrouver la Ligue des champions

Après avoir été remonté deux fois au score à Liverpool et à West Ham en concédant le partage 2-2 après avoir mené 0-2, Arsenal doit retrouver de la confiance et engranger des points. Pour cela, les Gunners ont une occasion unique en accueillant le dernier de Premier League : Southampton. Les Saints restent sur trois défaites de suite et n’ont plus gagné depuis le 4 mars dernier. De plus, Arsenal n’a jamais perdu à domicile contre eux sur les 27 derniers matchs (19 victoires et 8 partages). Du pain béni sur papier même si rien n’est jamais joué d’avance, surtout en Premier League.

De la confiance à retrouver avec le choc

Mercredi prochain, toute la planète foot aura les yeux rivés sur Manchester City-Arsenal, une lutte au sommet qui pourrait décider du titre. Pour de nombreux observateurs, le vainqueur de ce match sera champion. Même si c’est loin d’être aussi simple que cela, une telle vision fait tout son sens quand on sait actuellement que les Gunners comptent quatre points d’avance avec un match d’avance.

Après deux rencontres sans victoire, Arsenal doit absolument s’imposer. La perte de points face à Southampton ressemblerait à un coup fatal dans la lutte pour le graal. À l’inverse, une victoire, surtout si elle est convaincante, relancerait la machine si bien huilée jusque-là et au meilleur moment.

Même s’il y aura alors deux matches d’écart entre les deux formations, la perspective de se déplacer à l’Etihad avec sept points d’avance devrait galvaniser les troupes d’Arteta avant le match le plus important de l’histoire du club depuis de très longues années. Arsenal a bientôt rendez-vous avec sa propre histoire, le club ne peut pas se permettre de gâcher la répétition générale.