Vincent Kompany va-t-il céder à l’appel de Londres ?

Déjà promu officiellement depuis deux semaines, le manager des Clarets est en train d’achever une saison historique. Pour son club, toujours invaincu à domicile, qui reste sur une série de 22 matchs sans défaite en championnat, et qui s’apprête à battre son record de points sur une saison (93 pts en 2015-2016, 92 actuellement). Et pour Kompany lui-même, qui est parvenu à faire remonter l’équipe dès sa première saison tout en rompant avec les précédentes méthodes prônées au club.

À lire aussi

De quoi évidemment forcer le respect et… susciter l’intérêt à l’étage du dessus. Actuellement, deux grands clubs sont à la recherche d’un manager pour la saison prochaine : Tottenham et Chelsea. Et tous les deux auraient placé le nom de Vincent Kompany sur leur short-list. Trois médias importants de Grande-Bretagne – la BBC, le Times et Sky Sports – l’ont en tout cas affirmé ces derniers jours.

Verra-t-on l’ancien capitaine des Diables rouges rejoindre le banc de l’un de ces deux prestigieux clubs londonien ? On en est encore très loin. D’abord parce qu’il n’est pas le seul profil qui intéresse les Spurs et les Blues. Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino et Luis Enrique sont par exemple aussi cités de part et d’autre.

Par ailleurs, Kompany semble pour le moment se projeter en Premier League avec Burnley. Parce qu’il souhaite poursuivre le “process” qu’il a mis en place. Parce qu’il n’a sans doute pas envie de brûler les étapes. Et parce qu’il ne se voit probablement pas diriger un concurrent direct de son club de cœur, Manchester City.

Pep Guardiola, qui est sous contrat jusqu’en 2025, en a d’ailleurs fait lui-même son successeur. Reste à voir si Kompany aura la patience d’attendre encore deux saisons. Il est en tout cas bien à l’affût depuis Burnley… à 45 minutes en voiture du stade de City.