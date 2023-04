FA Cup : les Mancuniens rêvent d’une finale historique

Une vague bleu ciel et une vague rouge déferleront sur Wembley ce week-end, avec un jour d’écart. Les Citizens seront à Londres samedi (17h30) et les Red Devils joueront dimanche (17h45) leur demi-finale respective. Avec l’objectif qu’une seule et même énorme marrée bleu ciel et rouge venue du Nord de l’Angleterre s’abatte sur la capitale le 3 juin prochain pour la finale. Une potentielle grande première.