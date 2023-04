Yannick Carrasco dans une forme “barcelonesque”… pour convaincre le Barça ?

Largués pour le titre, et éliminés précocement à la fois de la Ligue des champions et de la Coupe du Roi, les Colchoneros ont abordé cette deuxième partie de saison sans pression. Ce qui a visiblement permis à plusieurs joueurs de se libérer d’un poids. Yannick Carrasco, auteur de deux assists et deux buts ces dernières semaines, en fait partie.

Son match de dimanche dernier contre Almeria (2-1) a même été l’un de ses meilleurs de la saison, avec une prestation complète des deux côtés du terrain. “Quand il est à ce niveau, il est l’un des meilleurs : il gagne toujours ses un contre un, il travaille en défense, il met de l’intensité, de l’agressivité, il centre, frappe et donne le vertige avec le ballon”, a réagi son coach Diego Simeone qui a titularisé le Belge lors des huit derniers matchs.

La montée en puissance du Diable coïncide aussi avec l’approche d’un potentiel départ… vers le Barça. Grâce à une clause conclue dans le transfert de Memphis Depay en janvier dernier, le club catalan possède en effet “une option d’achat préférentielle et non obligatoire” pour un montant non communiqué mais probablement compris entre 15 et 20 millions d’euros. Ce qui signifie que le Barça n’a qu’à payer la somme convenue pour signer Carrasco cet été.

Les prestations de l’ailier ne laissent évidemment pas les Blaugranas indifférents. Mais la difficile situation financière du club catalan, la forte concurrence sur les ailes et le fait qu’il y soit considéré comme une option mais pas une priorité ne plaident pas en faveur d’un tel scénario. De son côté, le joueur de 29 ans possède encore un contrat jusqu’en 2024. Et une prolongation n’est pas encore exclue, même si le Belge pourra aussi compter sur un intérêt venu d’Angleterre.

”Yannick a encore un contrat ici, et je pense qu’il va continuer ici, même si c’est une question pour lui, a confié son coéquipier et compatriote Axel Witsel au quotidien catalan Mundo Deportivo. Mais j’espère qu’il sera toujours là.”

D’ici la fin de saison, le Diable continuera assurément de surfer sur cette bonne vague. Avec d’abord ce déplacement au Camp Nou qui lui permettra d’envoyer un message… à ses futurs employeurs ? Il a en tout cas souvent été bon face au Barça, avec notamment trois buts et deux assists sur les sept derniers affrontements.