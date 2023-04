Dépassé par Dortmund et éliminés des autres compétitions : Thomas Tuchel déjà sur la sellette au Bayern ?

Thomas Tuchel comptait sur ses retrouvailles avec Mayence, le club qui l’a propulsé sur le devant de la scène il y a quinze ans, pour relancer la machine après l’élimination européenne. C’est tout l’inverse qui s’est produit avec cette défaite (3-1), juste avant que Dortmund n’écrase Francfort (4-0) pour prendre dépasser les Bavarois (+1) en tête du championnat.

”On n’a pas d’énergie et je ne sais pas pourquoi… on dirait que l’équipe a déjà joué 70 matches, a soupiré au micro de Sky Sport Thomas Tuchel, qui semble désarmé face à ses débuts catastrophiques (3 défaites, 2 partages et 2 victoires). L’équipe ne peut plus se rebeller quand les choses tournent mal. Il nous est brutalement difficile d’avoir un esprit d’équipe pour nous défendre. Les problèmes sont évidents, nous ne sommes pas assez déterminés et lucides.”

Le manque de caractère et l’attitude de l’équipe posent questions. Que se passe-t-il chez le Rekordmeister qui paraît méconnaissable en cette deuxième partie de saison ? “Chacun doit se regarder en face et se demander s’il fait suffisamment pour atteindre nos objectifs. Au final, ce sont onze hommes sur le terrain et tout le monde doit se bouger le cul”, a lancé le président Oliver Kahn au journal Bild après le match de samedi.

La direction se range d’ailleurs derrière le successeur de Julian Nagelsmann plutôt que de le pointer du doigt. “Thomas Tuchel est la dernière personne dont nous devons discuter. Avec son équipe d’entraîneurs, il fait tout, tactiquement et psychologiquement, pour faire comprendre aux garçons que cela vaut la peine d’aller chercher ce titre de champion d’Allemagne.”

Désormais dos au mur, les Bavarois sont quasiment condamnés au sans-faute pour aller chercher ce onzième titre consécutif. En sachant que Dortmund semble sur un petit nuage avec neuf victoires à domicile d’affilée et la tête du championnat au terme de la 29e journée pour la première fois depuis la saison 2011-2012. L’année de son dernier sacre.