La revanche d'Openda sur Clement : "Il a un très grand avenir"

Même si la hache de guerre est désormais enterrée avec son ancien entraîneur, l'attaquant lensois avait à coeur de bien performer face à lui. Comme il l'avait déjà fait au match aller en août dernier en inscrivant son premier but sous la vareuse sang et or. Histoire de prouver sa valeur à Philippe Clement qui ne lui avait pas accordé sa confiance lors de la saison 2019-2020.

"Il voulait être l’attaquant numéro un à Bruges, mais il n’était pas prêt à ce moment-là à l’être dans un club qui joue la Ligue des Champions, pense l'entraîneur monégasque. En revanche, tout le monde voyait déjà ses qualités. ll est super rapide, mais a aussi une science pour marquer des buts et la rage pour avoir toujours un état d’esprit combattant. C’est une grande qualité dans la vie, et pour moi il a un très grand avenir. Il va franchir beaucoup d’étapes, et c’est déjà le cas."

C'est paradoxalement grâce à sa situation compliquée au Club que Loïs Openda a connu cette fantastique trajectoire. Avec d'abord deux saisons en prêt au Vitesse, puis ce transfert record au RC Lens l'été dernier. Et le voilà avec déjà 17 buts à son compteur personnel en Ligue 1.

"Personnellement, je suis content de mettre deux buts, a commenté le Diable rouge après la rencontre face à Clement. On a fait plaisir aux supporters, ils étaient encore avec nous. C'est comme un rêve, mais il reste encore six matchs à jouer."

Deuxièmes du classement, les Lensois (66 pts) possèdent provisoirement deux longueurs d'avance sur Marseille (64) et cinq sur Monaco (61). Seize ans après la dernière apparition en Coupe UEFA, le club se rapproche plus que jamais de l'Europe. "On serait un peu déçu si on ne ramène pas l’Europe à Bollaert la saison pochaine, se motive Openda. On le mérite, il reste six matches pour décrocher soit la Ligue des champions, soit l’Europa League. Mais forcément, là on est bien placé pour disputer la Ligue des champions."