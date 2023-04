Le Barça n’a plus que trois gros obstacles à franchir : “Mais personne ici ne se sent champion”

Les protégés de Xavi (76 pts) conservent ainsi leurs onze points d’avance sur le Real Madrid (65) à huit matchs de la clôture de la Liga. “Toute l’équipe a pris ce match comme une finale, c’était très important contre un grand rival qui n’avait pas perdu depuis longtemps. Il reste maintenant huit finales”, a commenté Pedri, de retour après plus de deux mois d’absence.

Dans ce programme, les Blaugranas (qui ont mathématiquement besoin de 13 points pour être champions) auront surtout trois gros adversaires à encore devoir écarter : le Betis (5e), la Real Sociedad (4e) et Villarreal (6e). Les cinq autres adversaires se battent pour le top 10 ou le maintien. Le titre semble donc sérieusement se rapprocher, malgré la belle victoire du Real Madrid samedi contre le Celta Vigo (2-0).

"Félicitons-les, ils sont en route vers le titre et ils le méritent car ils ont fait une très belle saison en Liga”, a réagi Diego Simeone, bon perdant, au micro de la Movistar. “Les paroles d’un entraîneur comme El Cholo sont appréciées, mais rien n’a été fait, a répondu Xavi qui veut garder les pieds sur terre. Nous devons le mériter davantage, même si c’est excitant. Personne ici ne se sent champion, et si quelqu’un le faisait, nous lui dirions que rien n’est fait.”