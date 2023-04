Le doublé de la rédemption et de la renaissance pour Lukaku: "Je vais mieux et je gagne en confiance"

Sans conteste, Romelu Lukaku a réalisé ce samedi midi à Empoli (0-3) son meilleur match de la saison. Et probablement même sa prestation la plus aboutie depuis la saison du titre avec l’Inter, il y a deux ans. “Il était très bon avec tous ses coéquipiers, s’est réjoui son coach Simone Inzaghi. Je suis très content pour lui, car on sait combien il a souffert loin du terrain, puis il est revenu, il a fait un effort fou chaque jour et nous sommes très heureux qu’il ait marqué ces deux buts.”

guillement "Est-ce que je veux rester ? Oui, mais je dois d'abord tout donner."

Décisif ces dernières semaines uniquement sur penalty, Big Rom n’avait plus inscrit de but de plein jeu en Serie A depuis 253 jours et la toute première journée de compétition contre Lecce. Et il ne l’avait plus fait deux fois dans le même match depuis septembre 2021, avec Chelsea contre Aston Villa, même si son dernier doublé remontait au mois de mai dernier face à Wolverhampton, avec un des deux buts sur penalty.

”J’en avais besoin. Nous avons fait un excellent travail avec les entraîneurs après la première grave blessure de ma carrière. Mais je vais mieux maintenant. Je gagne en confiance dans les actions individuelles et dans les matchs avec mes coéquipiers”, s’est réjoui le Diable rouge aux micros de Sky Sport et DAZN.

Vivement critiqué ces dernières semaines pour sa maladresse, le demi-finaliste de la Ligue des champions a profité de la présence du président Steve Zhang dans les tribunes d’Empoli pour envoyer un message clair pour la saison prochaine. “Est-ce que je veux rester ? Oui. Mais maintenant, je dois tout donner pour l’Inter et regarder match par match. Je dois juste aider l’équipe jusqu’à la fin de la saison. Le club m’a tout donné et donc je dois tout donner au club.”

Sans doute libéré psychologiquement, le buteur nerazzuri a aussi marqué des points par rapport à son concurrent Edin Dzeko. Il devrait donc à nouveau être titularisé pour le match décisif de Coppa Italia de mercredi face à la Juve afin de confirmer son retour en forme. Initialement suspendu pour son geste provocateur envers les supporters bianconeri, le Belge a finalement été gracié par le président de la fédération italienne.

”Je tiens à remercier le président de m’avoir donné la chance de jouer contre la Juve. C’est un pas en avant pour lutter contre le problème (de racisme). Maintenant, direction ce match de mercredi. Avec Lautaro, nous reprenons confiance devant le but; nous devons continuer comme ça parce que nous arrivons à un moment important de la saison.”