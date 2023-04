Le titre en danger ? Burnley et Vincent Kompany risqueraient une pénalité de points en Championship

Vincent Kompany, qui attend impatiemment de pouvoir fêter le titre en Championship, a effectué six changements lors de la rencontre contre Reading (0-0). Sa composition d’équipe a irrité Huddersfield Town, qui est pleinement engagé dans la lutte contre la relégation avec Reading.

Face aux Londoniens, la semaine dernière, l’ancien entraîneur d’Anderlecht a fait commencer Bailey Peacock-Farrell, Charlie Taylor, Ameen Al-Dakhil, Scott Twine, Manuel Benson et Lyle Foster au détriment des habitués que sont Aro Muric, Taylor Harwood-Bellis, Ian Maatsen, Jack Cork, Josh Brownhill (qui était blessé) et Ashley Barnes.

Huddersfield estime que ces six changements dans le onze de base étaient “injustifiés” et a pointé Burnley du doigt. Résultat : l’EFL (English Football League, la ligue qui s’occupe des divisions inférieures en Angleterre) a écrit à Burnley. S’il est coupable, le club de Kompany risque une amende ou même une pénalité de points, selon The Sun.

Les Clarets, premiers au classement, comptent 10 points d’avance sur leur plus proche poursuivant, Sheffield United. Les Blades, qui ont perdu la demi-finale de la FA Cup ce samedi contre Manchester City (3-0), ont cependant joué une rencontre de moins. Il leur reste quatre matchs pour tenter de refaire leur retard sur Burnley. Déjà assurées de la montée en Premier League, les troupes de Kompany affrontent, elles, encore Blackburn, Bristol CIty et Cardiff.

Premier non relégable, Huddersfield (21e), qui se sent lésé, a un point d’avance sur Reading (22e) au classement. Les hommes de Neil Warnock ont aussi l’avantage d’avoir un match de retard.