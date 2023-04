Inspiration d’Olive et Tom, coéquipier de Socrates, plus âgé que le PSG et toujours pro à 56 ans : la folle histoire de Kazuyoshi Miura

Véritable star au Japon, celui qui est surnommé “King Kazu” tenait à encore voyager et découvrir un nouveau championnat en rejoignant la Liga Portugal 2 cet hiver. Le joueur, prêté par le Yokohama FC, y achèvera ainsi sa 38e saison, avant de revenir au pays où il possède encore un contrat jusque début 2024, renouvelable selon son ressenti physique et la volonté du club.

”Je ne suis pas en mesure de discuter d’un contrat avec l’équipe, car si l’équipe ne veut pas de moi, je n’obtiendrais pas de contrat. Donc le fait qu’on m’en propose un signifie que l’équipe a décidé que j’ai encore quelque chose à apporter”, confiait-il dans un entretien accordé à la Fifa il y a deux ans, après avoir prolongé son aventure avec Yokohama, qui connaît l’importance de son joueur devenu légendaire.

Né en 1967 – soit trois ans avant la fondation du Paris Saint-Germain -, Kazu Miura a pris une trajectoire atypique en rejoignant le Brésil très jeune. “J’ai déménagé au Brésil à l’âge de 15 ans, j’ai signé un contrat professionnel à 18 ans et j’ai joué pour un club au Brésil, où j’ai appris comment me comporter en professionnel et quoi faire sur le terrain et aussi comment penser à mon travail de footballeur, qui était entièrement basé au Brésil.”

C’est en se démarquant avec le Club Atletico Juventus que l’attaquant a rapidement été recruté par Santos, le mythique club de Pelé. Là-bas, King Mazu n’a pas côtoyé le Roi qui avait pris sa retraite dix ans plus tôt, mais il a partagé le vestiaire avec d’autres icônes brésiliennes : Dunga, Socrates ou César Sampaio. La concurrence l’a ensuite fait voyager au Brésil durant quatre ans avant de rentrer au pays.

Son retour et son explosion au Japon ont coïncidé avec ses débuts en équipe nationale en 1990. Mais son précédent parcours au pays du football l’avait déjà amené au rang de star et même d’inspiration. Le héros du manga Olive et Tom, aussi connu sous le nom de Captain Tsubasa, a d’ailleurs été créé en partie en s’inspirant de son parcours.

Aussi passé brièvement par l’Italie avec le Genoa, la Croatie au Dinamo Zagreb et l’Australie au Sydney FC, il est l’un des rares footballeurs à avoir évolué sur quatre continents différents durant sa carrière. L’homme aux 89 sélections internationales (entre 1980 et 2000) reste aussi à ce jour le deuxième meilleur buteur de l’histoire de son équipe nationale (55 buts). Il est par ailleurs considéré comme une légende du Tokyo Verdy, club pour lequel il a inscrit 133 buts pour remporter deux titres consécutifs.

Steaks, eau gazeuse et glaçons

Sous contrat avec le Yokohama FC depuis 2005, King Mazu a enchaîné les records de longévité ces dernières années. En 2017, il est par exemple devenu le plus vieux buteur dans un match professionnel. Et il est à ce jour le footballeur le plus âgé encore en activité.

Son secret ? Une hygiène de vie irréprochable. Son régime alimentaire se veut riche en protéines, faible en gras, “avec beaucoup de steaks et de salades”, et il consomme de l’eau gazeuse spécialement importée d’Italie. Le vétéran vérifie par ailleurs l’évolution de son poids et de sa graisse plusieurs fois par jour pour garder le contrôle. Et pour la récupération, il a pris l’habitude de prendre des bains de glace.

”Quand j’ai signé mon premier contrat professionnel au Brésil à l’âge de 18 ans, je n’aurais jamais imaginé jouer jusqu’à cet âge. J’ai pu le faire parce que j’ai mis toute mon énergie dans le football chaque année”, assure l’attaquant d’Oliveirense qui, avec son entraîneur douze ans plus jeune que lui, tentera de marquer une fois avant la fin de saison pour encore entre un peu plus dans l’histoire.