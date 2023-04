D’abord utilisé comme doublure de Gabriel Martinelli, le Diable rouge a été propulsé dans le onze de base lorsque son entraîneur l’a testé en tant que faux neuf. L’ancien Genkois a ainsi renvoyé sur le banc Eddie Nketiah, qui servait de remplaçant à Gabriel Jesus, blessé à son retour de la Coupe du monde.

Dix-huit sur dix-huit avec Trossard

Ce choix tactique d’Arteta s’est avéré payant individuellement et collectivement puisqu’Arsenal s’est totalement relancé après un début de mois de février plus délicat (un point sur neuf). En réalité, les Londoniens ont remporté 100 % de leurs matchs lorsque Trossard a été titularisé (dix-huit points sur dix-huit) entre la fin février et le début du mois d’avril. C’est à ce moment-là que Gabriel Jesus a repris sa place.

L'écart entre Arsenal et Manchester City depuis la première journée ©IPM Graphics

Et c’est là tout le paradoxe actuel de cette équipe. Le trio offensif formé par Martinelli, Jesus et Saka a réellement brillé en inscrivant cinq buts (sur sept) lors des trois dernières rencontres où Trossard a débuté sur le banc. Mais les Gunners n’en ont gagné aucun (trois partages).

Vendredi dernier, contre Southampton, Trossard est entré pour la troisième fois de suite en deuxième période. Et, comme à chaque fois, il a apporté son énergie et revitalisé une équipe qui peinait à faire la différence. De nombreuses voix s’élèvent forcément pour qu’Arteta ramène le Belge dans son onze. Mais à la place de qui ?

Une piste a été donnée face aux Saints puisque Trossard a remplacé Fabio Vieira en tant que milieu de terrain avancé. Et il a parfaitement fait le job. Il serait toutefois surprenant qu’Arsenal prenne le risque d’ajouter un quatrième profil offensif ce mercredi face à Manchester City, où il faudra avant tout tenter de ralentir les forces adverses.